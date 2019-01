‘Marrëveshja e Prespës’/ Ja reagimet e Tiranës…

Parlamenti i Greqisë e ka miratuar marrëveshjen historike për emrin me Maqedoninë. Marrëveshja u miratua me 153 vota pro dhe 146 kundër, dhe ajo e emërton ish Republikën jugosllave me emrin Maqedonia e Veriut.

Mijëra qytetarë kanë protestuar jashtë Parlamentit. Grekët e kanë kundërshtuar emrin e Maqedonisë që nga pavarësimi i saj më 1991, pasi në Greqi ndodhet një territor me emrin e njëjtë.

Debati në Parlamentin grek ka zgjatur më shumë se 38 orë, dhe më shumë se 200 deputetë kanë diskutuar gjatë debatit.

Vendimin e marrë pak më parë nga Parlamenti grek për të ratifikuar marrëveshjen e Prespës, e ka komentuar ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati, nëpërmjet rrjetit social Twitter. Bushati shprehet se kjo marrëveshje i jep fund mosmarrveshjes mes Maqedonisë e Greqisë për çështjen e emrit.

“Vota e Kuvendit të Greqisë për Marrëveshjen e Prespës zgjidhi mosmarrëveshjen prej 27 vitesh mbi çështjen e emrit dhe hap dyert për pranimin në BE të NATO-s dhe BE. Ky është një moment historik për Ballkanin dhe Evropën. Urime! @NikosKotzias @Dimitrov_Nikola @Zoran_Zaev @tsipras_eu @Zoran_Zaev”,- shkruan Bushati.

The vote of #PrespaAgreement by Greek Parliament settles the 27 years dispute on the name issue & unlocks the door for NATO & EU accession of 🇲🇰. This is a historic moment for Balkans and Europe. Congratulations! @NikosKotzias @Dimitrov_Nikola @Zoran_Zaev @tsipras_eu @Zoran_Zaev

Miratimin e ‘Marrëveshjes së Prespës’, për çështjen e emrit të Maqedonisë , e ka komentuar edhe Presidenti i Republikës Ilir Meta. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook Meta shprehet se kjo marrëveshje është një arritje historike dhe një lajm i mirë për marrëdhëniet mes dy palëve.

“Miratimi i Marrëveshjes së Prespës edhe nga Parlamenti grek është një lajm i shkëlqyer për marrëdhëniet dypalëshe me Maqedoninë e Veriut dhe për perspektivën europiane dhe euro-atlantike të rajonit tonë! Përgëzime për këtë arritje historike”.- shkruan Meta.

Kreu i PD-së Lulzim Basha ka përshëndetur ratifikimin e Marrëveshjes së Prespës. Përmes një postimi në faqen e tij në Twitter, Basha shkruan se kjo marrëveshje i hap rrugën anëtarësimit në NATO të Maqedonisë së Veriut.

“Përshendes ratifikimin e marrëveshjes së Prespës nga parlamenti helen që i hap rrugën anëtarësimit në NATO të Maqedonisë së Veriut dhe konsolidon bazat e bashkëpunimit për paqen dhe stabilitetin e rajonit”.-shkruan Basha

‘Marrëveshjen e Prespës’ nuk e la pa komentuar edhe Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i cili tashmë është edhe ministër i Jashtëm. Në rrjetin e tij social Twitter ai shpreh rrespektin dhe urimet e tij për Alexis Tsipras dhe Zoran Zaev për marrëveshjen e tyre historike.

“Sërish respekte dhe urime për Alexis Tsipras dhe Zoran Zaev për marrëveshjen e tyre historike dhe dhënien fund të konfliktit mes Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ishte e vështirë dhe do të prodhojë ende politikë të vjetër lokale por është realizuar shumë mirë miqtë e mi”, shkruan Rama ndër të tjera.

Again my respect and congratulations to @atsipras and @Zoran_Zaev for their historical achievement and the end of the long conflict between Greece and Northern Macedonia👍It was tough and it will still produce some local old politics, but it’s really very well done dear friends🙏

— Edi Rama (@ediramaal) January 25, 2019