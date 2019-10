Marrëveshja Vuçiç-Rama-Zaev, kritika të forta nga Kosova

Ju sugjerojme

Ndërkohë që Bashkimi Europian pritet të marrë një vendim për nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dy vendet ballkanike do bashkojnë forcat me Serbinë për të krijuar një treg të përbashkët.

Më 9 dhe 10 tetor do të nënshkruhet marrëveshja për krijimin e një trekëndëshi me shkëmbim të lirë mallrash midis Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç do të presë kryeministrat Edi Rama dhe Zoran Zaev për të nisur projektin.

Lajmi ka përçarë ekspertët mbi përfitimet që merr vendi ynë. Disa e shohin si një sinjal të mirë, të tjerë janë skeptikë dhe thonë se është më shumë një marketing politik për të kënaqur BE-në.

Kritikat më të forta kanë ardhur nga Kosova.

“E them ekskluzivisht për ju që këto gjëra janë diskutuar në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, por unë them se nëse ndodh Mini-Shengeni, atëherë do të jenë të gjitha vendet, pa përjashtim. Edhe po deshi një vend të përjashtojë një vend tjetër, kjo nuk mund të ndodhë. Të jeni të sigurt”, u shpreh për gazetaren e A2 Marsela Karapanço, ambasadori i Kosovës.

Në një intervistë për A2, ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Sylë Ukshini, thotë se pas kësaj nisme të bashkësisë ndërkombëtare qëndron qëllimi për të ulur tensionet mes vendeve dhe për t’i parapërgatitur për në Union.

Kurse analisti Veton Surroi thotë se krahasimi me modelin Shengen nuk qëndron, por sipas tij nuk qëndron as krahasimi me modelin e Vishegradit.

“Të tria vendet do të diskutojnë, në fakt, se si t’i liberalizojnë tregjet e tyre ashtu siç bënë shtetet e Vishegradit. Por këtu analogjia ndërpritet, sepse shtetet e Vishegradit nuk kishin çështje të pazgjidhura politike mes vete. Madje, i vetmi problem politik që u shfaq qe zhbërja e Çekosllovakisë, por kjo gjë u zgjidh me anëtarësimin e Çekisë dhe Sllovakisë njëkohësisht si vende trashëgimtare. Për dallim prej Vishegradit, në Novi-Sad nuk do të jetë e pranishme Republika e Kosovës, shtet i kontestuar nga Serbia, e pa të cilin nuk ka integrim regjional,” shkruan Surroi në gazetën Koha Ditore.

“Presidentit Vuçiq mund t’i thuhet se Marrëveshje të tregtisë së lirë ka tashmë (në formën e CEFTA-s), por kjo nuk zgjidhi problemin mes Serbisë dhe Kosovës. Për më tepër, Serbia që gëzoi treg të papenguar në Kosovë nuk shkoi duke zgjidhur problemin me Kosovën, por duke e ndërlikuar atë.

Kryeministrit Rama mund t’i thuhet se ka pasur hapësirë të papengueshme për të liberalizuar komunikimin ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, por nuk ka ndërmarrës të Shqipërisë a të Kosovës që do të konsiderojë se mes dy vendeve ka hapësirë lirie ekonomike. Nëse nuk bëka mes Shqipërisë e Kosovës, si bëka mes Shqipërisë e Serbisë?” vijon ai.

