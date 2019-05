Rama i shtrin dorën për dialog Bashës: Kur do flasim?

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postim në Twitter, pas marshimit protestë të opozitës drejt pesë institucioneve, përfshirë edhe selinë qeveritare. Rama shkruan se “marshimet për të rrëzuar qeverinë me kapsolla janë xhiro bosh që nuk nxjerrin askund”. Ai përgëzon sërish forcat e rendit që sipas tij menaxhuan me efikasitet protestën.

Por në fund të shënimit, kreu i qeverisë duket se ka ndryshuar qëndrim lidhur me krizën politike që po kalon vendi. Nga insistimi se nuk ka krizë përveç asaj të opozitës, Rama sot i ka kërkuar drejtpërdrejt dialog kryetarit të opozitës, Lulzim Basha, duke iu drejtuar me frazën që përdori ndaj studentëve: Kur do flasim? “Autobuzin e këtij qershori e humbe po mos humb trenin e qershorit 2021!Kur do flasim?“, thuhet në reagimin e kreut të qeverisë.

Shtrirja e dorës nga Rama vjen në një moment kur faktori ndërkombëtar po kërkon me insistim zgjidhje të situatës politike nga vetë liderët dhe pa ndërmjetëismin e tyre.

Postimi i Ramës:

Marshimet për të rrëzuar qeverinë me kapsolla janë xhiro bosh që nuk nxjerrin askund👎 Përsëri respekt për Policinë e Shtetit në taksiratin që e ka zënë🙏Dhe një mesazh për LB: Lëri kapsollat!Autobuzin e këtij qershori e humbe po mos humb trenin e qershorit 2021!Kur do flasim?

