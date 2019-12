MAS: Shkolla të përkohshme në hotele! Ja kur rinis mësimi në Tiranë, Durrës…

Më datë 9 dhjetor do të rifillojë mësimi në shkollat e Tiranës, Durrësit, Vorës dhe Kurbinit. Ndërsa në Lezhë, Mirditë dhe Rrogozhinë, mësimi do të rifillojë nesër. Ministrja e Arsimit, Besa Shahini deklaroi se godinat nuk përbëjnë rrezik për fëmijët. Më tej, tha se për fëmijët që janë zhvendosur në hotele, ka filluar edhe themelimi i shkollave të përkohshme brenda tyre, deri në një zgjidhje tjetër. Shahini theksoi se në kryeqytet e vetmja shkollë që do të shembet, do të jetë ajo në Pezë. “Dita e Rinisë 8 Dhjetor, nuk do të bëhet pushim në datë 9 për shkak të orëve që kanë humbur“-komunikoi Shahini.

Deklarata e Besa Shahinit:

Qarku Durrës, bashkia Kurbin, Vorë dhe Tiranë fillojnë mësimin në 9 dhjetor, të tjerat nesër. Në 9 qarqe që nuk janë në gjendje të jashtëzakonshme mësimi ka filluar normalisht, ndërsa për tre qarqet e tjera do të fillojë nesër pjesërisht. Në Lezhë nesër fillon në bashkinë Mirditë, në një shkollë të dëmtuar në Shënkoll, nxënësit do të jenë të zhvendosur. Në Kurbin ka numër më të madh të shkollave të dëmtuara dhe mësimi fillon në 9 dhjetor që të bëhen riparimet. Në Rrogozhinë, dy shkolla të vogla me probleme, mësimi fillon nesër. Në Kamëz, një shkollë e dëmtuar “Sulejman Elezi’ transferohet te “Azem Hajdari” në turnin e dytë pasdite, pra mësimi fillon nesër. Në Kavajë ka dy shkolla të dëmtuara, nxënësit do të transportohen, mësimi fillon nesër. Në Vorë është dëmtuar shkolla në Marikaj, nxënësit në Marqinet, mësimi fillon në 9 dhjetor.

Në Tiranë, përveç Pezës, nuk ka shkolla të tjera për t’i nxjerrë komplet jashtë funksionit. Në Tiranë mësimi fillon në datë 9 Dhjetor. Për kopshtet dhe shkollat private duhet të marrin një konfirmim nga instituti i ndërtimit, të vlerësohen që të jemi të sigurtë. Për shkollat që rrezikojnë të mos hapen as në 9 dhjetor kemi plan për t’i zhvendosur në shkolla të tjera. Në zonat rurale kemi siguruar transport. Për të gjitha shkollat private me probleme, pronarët të sjellin planin e zhvendosjes së nxënësve. Në hotelet ku janë sistemuar qytetarët, kemi filluar sistemin për themelimin e shkollave të përkohshme. Mësimi do të fillojë në datë 9 dhjetor. Dita e Rinisë 8 Dhjetor, nuk do të bëhet pushim në datë 9 për shkak të orëve që kanë humbur. Në datë 7-8 do të bëjmë një njoftim të dytë për planin e zhvendosjes dhe kush shkolla private do të hapen.

Të shtunën do të bëjmë një verifikim të dytë dhe më pas do të dalim me shifrat e dëmtimeve. Në disa shkolla do të punohet me dy turne. Të gjithë nxënësit që shkollat mund të kenë probleme, e kemi planin ku mund t’i zhvendosim. Për kopshtet dhe çerdhet publike u lamë fleksibilitet bashkive për të vendosur, po ashtu edhe për privatët.