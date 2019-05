Masakra e Peshkëpisë, Fredi Bejleri përsëri te Krimet e Rënda

Ju sugjerojme

Fredi Bejleri thërritet sërish në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Bejleri ka qënë sot bashkë me avokatit të tij në prokurori, ku do ballafaqohet me deklarimet që kanë lidhje më këtë ngjarje. Kjo është hera e dytë brenda një kohe të shkurtër që Bejleri thërritet në Prokurori për të dëshmuar lidhur me masakrën e Peshkëpisë.

Në dëshminë e parë, ai ka mohuar që të ketë lidhje me atë ç’ka ndodhur më 10 prillit 1994. Pak ditë më Bejleri nuk u kualifikua nga KQZ për të kandiduar për kryetar bashkie i Himarës, pasi prekej nga ligji i dekriminalizimit.

Etiketa: bejleri te prokuroria e krimeve te renda