Masakra në Kosovë/ Momenti kur nxirren nga banesa trupat e pajetë të pesë familjarëve

Janë publikuar pamjet nga momenti kur nxirret trupat e pajetë të pesë familjarëve Bllaca në Kosovë. Kujtojmë se mesditën e sotme, zyrtarja e policisë, Valdete Bllaca, vrau me armën e shërbimit dy prindërit, dy vellezërit e më pas veten.

Trupat e pajetë do të dërgohen për ekspertizë mjeko-ligjore. Policia e Kosovës së bashku me kryeprokurorin e Prokurorisë së Gjilanit, Arben Kadriu, kanë konfirmuar para mediave se zyrtarja policore në Gjilan ka vrarë prindërit, vëllezërit dhe më pas veten, me armën e shërbimit.









