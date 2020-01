Masakroi kunatën me thikë dhe levë, arrestohet autori i krimit në Paskuqan (FOTO)

Ju sugjerojme

Policia e Tiranës ka arrestuar autorin e krimit të rëndë, që tronditi Paskuqanin dhe mbarë vendin orët e vona të mbrëmjes së djeshme, Erdet Çapoku. Ky i fundit masakroi me levë e thikë kunatën e tij 35-vjeçare, Enkeleda Çapoku, në banesën e saj në Paskuqan. Autori i krimit makabër është arrestuar nga FNSH në zonën e Laprakës rreth mesditës.

Ai kishte shkuar në banesën e saj në mesnatë, duke i dhunuar të ëmën dhe vajzën 18-vjeçare, dhe më pas kishte masakruar kunatën, duke e prerë me thikë në fytyrë dhe damarë, si dhe e ka goditur edhe me sende të forta. Plagët e rënda i kushtuan jetën 35-vjeçares. Ajo jetonte me nënën e saj dhe vajzën, ndërsa bashkëshorti ishte në burg.









Shkak për krimin dyshohet të ketë qenë xhelozia. Sipas dëshmive të të afërmve, Erdet Çapoku e përndiqte prej kohësh kunatën e tij pasi dyshonte ajo i tradhtonte vëllanë.

Njoftimi i policisë

Kapet në kohë rekord autori i vrasjes së shtetases E. Ç., ndodhur në Paskuqan, në orët e vona të mbrëmjes së djeshme.

Menjëherë pas ngjarjes, strukturat e DVP Tiranë organizuan punën për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit Erdet Çapoku., i cili pasi ka goditur me sende të forta kunatën është larguar nga vendngjarja.

Falë angazhimit maksimal dhe informacioneve të marra nga qytetarët, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4 bënë të mundur lokalizimin dhe kapjen e këtij shtetasi, në Laprakë.

Shtetasi ndodhet i shoqëruar në Polici, për veprime të mëtejshme.

