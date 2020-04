Masat në tregun e Kombinatit, ushtria vendos në radhë njerëzit, dezinfektim çdo personi (Foto)

Ju sugjerojme



Tregu i Kombinatit ishte kthyer në një nga problemet kryesore për grumbullimin e njerëzve në Tiranë. Me qindra qytetarë mblidheshin në orarin 08-13, për të blerë fruta dhe perime, por duke mosrespektuar distancën. Situata kaotike ka bërë që ushtria dhe policia të vendosin rregull në kë treg.





Ditën e sotme në treg hyrja bëhet përmes një postblloku: kushdo që hyn dezinfektohet, kalojnë me radhë një nga një.









Tek rrugica ku është tregu i Kombinatit, secili prej tregtarëve do të ketë një pullë të verdhë në pragun e subjektit tregtar.

Tek shenja e vendosur me ngjyrë të verdhë blerësi do të mund të komunikojë me shitësin dhe do të mund të bëjë blerjet, e liron pastaj vendin, dhe vjen dikush tjetër.

Tregu është me një kalim, pra futesh nga një vend, dhe del në një vend tjetër, si një rrugë njëkalimshe.

