Mashtrim me rimbursimin e TVSH, në pranga 20 biznesmenë

Të paktën 20 biznesmenë janë arrestuar sot në mbrëmje në Tiranë me urdhër të Prokurorisë së kryeqytetit. Burime për mediat bëjnë me dije se arrestimet janë bërë në bashkëpunim me Drejtorinë e Tatimeve.

Biznesmenët akuzohen për mashtrim me rimbursimin e TVSH-së.

Aksioni i policisë vijon ende. Biznesmenët dyshohet se kanë plotësuar fatura fiktive dhe më pas i kanë dorëzuar te tatimet për të marrë rimbursimin e TVSH-së.

Aksioni për arrestimin e tyre po vijon prej dy ditësh dhe ende po kërkohen persona të tjerë. Ky operacion vjen në kuadër të aksionit anti-informalitet që është shtrirë në të gjithë vendin dhe ka sjellë arrestime e bllokime të qindra bizneseve që janë kapur me shkelje.

Etiketa: 20 biznesmene te arrestuar