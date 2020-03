Mashtrimet me Call Center-at/ Kush është kompania që operon edhe në Shqipëri dhe lidhja me një këshilltar ministrje

Ju sugjerojme



Në një mbrëmje janari në Kiev, një kompani e quajtur Milton Group zhvilloi një festë mondane të Vitit të Ri për stafin e saj. Nën akordet dhe muzikën e një bande pop-rock, akrobatëve dhe kërcimtarëve me zjarr shitësit e rinj po i gëzoheshin plaçkës së luftës së fituar gjatë atij viti rekordesh në të cilin kishin shitur kriptomonedha dhe aksione. Firma e manaxhimit kish shpërndarë para në dorë, makina dhe çmime të tjera për punonjësit e saj. Një nga shitësit më të mirë të saj morri një apartament falas për një vit.

Gjithsesi biznesi i vërtetë që ka Milton Group është mashtrimi. Madje ndonëse të rinjtë e punësuar në Kiev po festojnë me hare e dhurata vitin e ri, viktimat e kësaj kompanie në botë po humbasin shtëpitë dhe asetet e tyre.









“Nuk kam asnjë arsye për të jetuar” u shpreh njëri prej tyre, një 67 vjeçare nga Suedia që tanimë është e pashtëpi. Ajo kërkoi të ishte anonime pasi ndjehej e turpëruar për situatën ku ndodhet.

Njerëzit që e manipuluan atë ndërmorën hapa të kujdesshëm që të garantonin autonominë e tyre. Ato u fshehën pas emrave të skenës dhe sajuan brande tërësisht të rreme kriptomonehash nga hiçi, si e si për të manipuluar viktimën që po i hidhte paratë e saj në xhepin e tyre për të mos i parë më.

Por kjo me gjasë do të ndryshojë.

Vitin e shkuar, një sinjalizues iu afrua gazetës Suedes Dagens Nyheter me një histori mbresëlënëse të një mashtrimi të madh duke e shoqëruar me provat që e vërtetojnë atë.

Ai u shpreh se ka qenë i punësuar që nga Gushti në zyrat e kompanisë Milton Group në Kiev, vendosur në katin e sipërm të një qendre tregtare, e më pas u ndje i bezdisur dhe i shqetësuar nga ajo që ndodhte aty.

Përmes një serie telefonatash dhe email, armata e të rinjve të Milton manipulonte njerëzit anë e mbanë botës përmes shitjeve të gjoja aksioneve, e duke luajtur me vjetërsinë, pasigurinë, padijen dhe naivitetin e tyre apo edhe përmes optimizmit.

Gazetarët kanë shpenzuar muaj duke ndjekur evidencat e shumta që u mundësuan nga sinjalizuesi; mijëra telefonata, listat e klientëve, dokumentime të trasnfertave të parave dhe shënime në bazë të thirrjeve dhe skemave se si të targetosh viktimat dhe se si t’i miklosh, më pas se si t’i mbash ato në lojë derisa të humbasin paratë e tyre.

Ekipet e ligjit dhe zyrtarët e lartë të hetimit të intervistuar nga OÇRP dhe partnerët e saj u shprehën se ky lloj mashtrimi është tepër i vështirë për t’u çmontuar, pasi ato e bëjnë punën e tyre më së shumti përmes telefonave dhe on line, ata janë një gjahtar që gjuajnë përtej brigjeve dhe oqeaneve për viktimat e tyre.

Për shkak të kësaj ne e dimë që çdo përpjekje e jona për të treguar këtë histori duhet të jetë sa më globale. Ne kemi ndihmuar dhe rekrutuar shumë gazetarë nga mbi 20 media në gjithë botën për të hulumtuar dhe hetuar dokumentet, për të investiguar dhe intervistuar njerëzit që shfaqen në regjistrin e të dhënave të Milton Group.

Me muaj të tërë, ne kemi mbledhur pjesët një nga një për të zbuluar saktësisht se si manipuluesit shigjetonin viktimat e tyre dhe për të parë se çfarë ndodhte me ta pasi ato humbisnin paratë apo dhe gjithçka.

Historia që do rrëfejmë do na dërgojë ne nga Kievi në qytet të vogla rreth e qarkë botës – në Gjeorgji dhe Shqipëri, ku ne mësuam se ka call center të lidhur me Milton Group dhe së fundmi në Suedi ku sinjalizuesi ynë na dorëzoi evidencat e tij dhe që ato ne i dorëzuam në prokurori javën e shkuar.

Një sasi e madhe çantash të mbushura me dokumente, u shpreh ai i lehtësuar pasi pati mundësinë të bënte punën e duhur. Koha e tij brenda fabrikës së mashtrimeve në Kiev, i tha sinjalizuesi gazetës Dagens Nyheter, ka qenë thellësisht shqetësuese.

“Dua që të fitojë drejtësia” u shpreh ai “kjo duhet të ndalohet.”

Gjurmët të jetëve të shkatërruara të çojnë ne call center te Kievit

Makinat luksoze janë rreshtuar në parkingun e qendrës tregtare të Mandarin Plaza në Kyiv, ndërsa pronarët e tyre të kamur kapardisen në dyqanet e bizhuterive dhe rrobave.

Por, një produkt krejtësisht i ndryshëm shitet në katet e sipërm të qendrës tregtare, të mbrojtura nga roje të armatosura dhe nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të kamerave të sigurisë.

Ulur krah më krah, nën dritat fluoreshente, një ushtri shumë-gjuheshe e stafit të një call ceter-e ëndërrojnë të bëhen të pasur nëpërmjet kriptomonedhave dhe investimeve të aksioneve për një kompani të quajtur Milton Group.

Një duzinë dokumentesh që iu dorëzuan të përditshmes suedeze, “Dagens Nyheter” nga një sinjalizues i kësaj call center, dhe që u ndanë me OCCRP, ekspozuan mekanizmin e të këtij lloj mashtrimi: Një skemë e vjetër mashtrimi, ai ajo e kaldajave të vjetra, por që vihet në lëvizje nga fuqia e mendias sociale për të të operuar në një shkallë globale.

Duke pasur në duar me një listë prej mbi 1.000 personash të shënjestruar nga call center , reporterët nga 21 vende dhe dhjetëra media-media folën me më shumë se 180 viktima, ku mësuan jetët e rrënuar të këtj mashtrimi nga Rrethi Arktik i Suedisë në Amazon Ekuadorase, duke kaluar nëpër qytete të vogla industriale në Ballkanit e për të përfunduar dhe qytetet kryesore të botës si Londra dhe Sidnei.

Tregimet ishin jashtëzakonisht të ngjashme. Shumica prej tyre, fillimisht ranë në kontakt me këtë skemë mashtrimi nga reklamat në Facebook, ku premtohej fitime të jashtëzakonshme të investimeve. Pasi vendosnin të dhenta e tyre për të mësuar më shumë, viktimat do të viheshin nën presionin e telefonatave që vinin nga call center. Ju thuhej se ata mund të bënin një “investim” të vogël që shumë shpjet shpejt do ju kthehej në fitime mbresëlënëse – por të rreme -.

Ata kurrë nuk mundën të merrnin asnjë kacidhe.

Ata që u rrënuan më shumë, ishin viktima të grupit që quhet “Tavolina e mbikëqyrjes”, në call center, detyra e së cilëve ishte të gjenin mënyra të reja për të nxjerrë më shumë para, shpesh përmes presionit psikologjik dhe brutal ndaj atyre që ata i quajnë klient.

Disa u joshën aq shumë sa morën kredive të mëdha, të tjerë u kërcënuan me letra të falsifikuara nga kontabilist në Mbretërinë e Bashkuar, të shumtë ishin ata që u kontaktuan nga avokatë të rremë që ofronin ndihmë që t’u ktheheshin paratë e tyre – sigurisht për një tarifë tjetër.

Në rastet më ekstreme, specialistët e “Tavolinës së mbikëqyrjes” së Milton Group do të bindnin viktimat të instalonin softuer në kompjuterët e tyre që lejonin mashtruesin të kontrollonin nga distanca veprimet e tyre, dhe t’u vidhnin ata më shumë. Disa humbën më shumë se 200,000 dollarë.

Viktimat, që u mashtruan nga emra dhe adresat e huaja të cilët i siguronin ata për kthimin e interesave te larta, besonin ishin në telefonuar me një biznes të ligjshëm investimesh me qendër në Evropën Perëndimore. Ata nuk kishin asnjë ide që njerëzit në anën tjetër të linjës ishin kryesisht të rinj ukrainas ose emigrantë të Lindjes së Mesme dhe Afrikane në Kyiv.

Disa u përpoqën të raportonin humbjet e tyre në polici në vendet e tyre, por njerëzit e zbatimit të ligjit dështuan në lidhjen e pikave. Njësitë e krimit kibernetik në shumë vende të prekura nga call center, përfshirë Spanjën dhe Italinë, i thanë OCCRP dhe partnerëve të saj, se ata ishin të vetëdijshëm për mashtrime të tilla ndërkufitare, por që sipas tyre janë të vështira për tu zbuluar, shpesh shkojnë pa raportuar dhe kërkojnë bashkëpunim midis organet e zbatimit të ligjit nëpër shumë juridiksione.

Sidoqoftë, autoritetet suedeze tani kanë hapur një hetim të bazuar në provat e shumta të dhëna nga sinjalizuesi, dhe kanë qenë në kontakt me Europol rreth akuzave.

“Kek kjo kompani, çfarë bëjnë ata? Gjithçka është e rreme,” tha Alexey, sinjalizusi. (Emri i tij i vërtetë nuk mund të përdoret për të mbrojtur sigurinë e tij.) “Ata thjesht vjedhin para nga njerëzit.”

Ai tregoi se stafit i qendrës cal center në Kiev fitoi nga shitje masive rreth 65 milion euro në vitin 2019. Për të kremtuar arritjet, drejtuesit e kompanisë organizuan një festë madhsshtore të Vitit të Ri, e ngjashme me festat e romanit “The Great Gatsby”, që flet për një kontrabandist pijesh alkoolike dhe artist i mashtrimeve.

Nën dritat e neonit, qindra punonjës të Miltonit shijuan performancat e akrobatëve dhe valltarëve të zjarrit, dhe më të mirët e shitjeve morën me çmime si makina, para kesh apo dhe strehim falas.

Milton duket se është i lidhur me qendrat e tjera call center si në Shqipëri, Gjeorgji dhe Maqedoni Veriore që punësojnë qindra të tjerë staf.

Është e pamundur të përcaktohet nëse çdo investim që kaloi përmes qendrës në Kiev ishte rezultat i këtij mashtrimi, edhe pse reporterët nga DN dhe në të gjithë rrjetin e OCCRP, folën me më shumë se 180 viktima të marra nga lista e klientëve të Milton Group, të cilët konfirmuan se kishin humbur paratë e tyre në mashtrimet e investimeve. Disa kishin invstuar para , në një përpjekje për të inkurajuar investime të mëtejshme, ose kishin shpresë se do të mund të arrijnë të arkëtojnë “të ardhurat” e tyre në ditët në vijim.

Investimet e supozuara u bënë duke transferuar fonde përmes Western Union, llogari bankare, karta krediti dhe monedha cryptocurrency. Shitësit e Milton group kanë një komision më të lartë nëse ata mund të bindnin klientët e tyre të paguanin në bitcoin dhe cryptocurrency tjera, pasi ato janë më të vështira për të gjetur. Shumë prej transfertave nga banka në bankë u transferuan përmes llogarive private të individëve me një kompani financiare në Mbretërinë e Bashkuar, me udhëzime të qarta për të mos treguar se paratë ishin për investime.

Në shumë raste të identifikuara nga OCCRP, pagesa me karta krediti në internet u trajtua nga një kompani me qendër në Qipro, e quajtur Naspay, e cila e tregon veten si ” Shteti i artë, porta e pagesave” dhe është në pronësi të David Todua – e njëjti person, Gjeorgjeano-Izraelit, që sinjalizuesi identifikoi si personi që qëndron pas Milton Group. (Todua e mohoi se kishte “pozicion zyrtar ose in formal” në kompani, megjithëse ai pranoi se kishte marrë pjesë në festën e Vitit të Ri të Milton Group si mysafir. Ai gjithashtu tha që Naspay nuk përpunon pagesa, por thjesht “transferon informacione” midis faqeve të internetit që pranojnë pagesa dhe institucione financiare. OCCRP nuk gjeti prova që Todua ka asksione në Milton Group.)

Pas investimeve fillestare, disa viktimave u thanë se u duhej të dërgonin tarifa shtesë në para për individët në vendet e largëta, si Kolumbia dhe Uganda.

Leif Nixon, një ekspert suedez i kripotomonedhave, i cili ndihmon strukturat e zbatimin të ligjit të hetojnë krimin e lidhur me bitcoin , analizoi adresat bitcoin të përdorura nga Milton Group për të pranuar pagesa nga klientët e saj. Ai tha se skemat e përdoruara nuk duket të jenë ato një operatori të licensuar dhe legjitim.

Ai zbuloi disa të dhëna që tregonin se paratë e klientëve nuk po investoheshin siç ishte premtuar, përfshirë faktin që shumë njerëzve u thanë që të dërgonin bitcoin e tyre në të njëjtat adresë. Klientëve u jepeshin adresa të ndryshme sa herë që bënin një pagesë.

“Është si të hapësh një llogarie bankare, por që nuk merr një numër llogari; në vend tësaj, për çdo depozitë që ata bëjnin merrni një numër llogarie të ndryshëm, ”shpjegoi Nixon.

Ai tha se, 5.9 milion dollarë në bitcoin nga shtatë adresat e Milton Group u zhdukën në agjencitë e shkëmbimit valutor, në Azisë Lindore gjatë vitit 2019.

“Unë nuk kuptoj pse një operacion i ligjshëm do t’i bënte këto lloj transaksionesh,” tha ai. “Nuk ka kuptim.”

Punëtorët e qendrave të Call Centrave janë të vetëdijshëm që puna e tyre ishte të vidhnin, thotë sinjalizuesi. Alexey i tha DN se në një nga ditët e tij të para në Milton Group, menaxherja e shitjeve, duke bërë shaka i tha se që kur ajo ishte sa gjashtë vjeç, ëndërronte të ishte” aq e zonja sa t’u vidhte paratë njerëzve” .

Në një seancë trajnimi për stafin e ri në Call Centerin e Tbilisi, një degë e Milton Group, muajin që shkoi ku mori pjesë një reporter fshehtë, një trainer shpjegoi se qëllimi i kompanisë ishte që të bindin klientët “të humbnin paratë e tyre në një mënyrë sa më të besueshme”. E pyetur përse, ajo qeshi: ” është naive të kërkosh të jesh i sinqertë. Kur ata humbasin paratë, ata janë të varur nga ne. ”

Në databazën për klientët që ka Milton Gropu e që u kqyrën nga reporterët, ata janë përshkruar si klientë “të ndyrë” nga paratë, janë nënvizuar dobësitë e tyre dhe se se ç’duhet të bëjnë operatorët për të përfituar maksimumin. Në një shënim të kësaj databaze, i shkruar në në tetorin e vitit 2019, një anëtar i stafit të Milton e përshkruan një grua suedeze 67-vjeçare: “E shiti shtëpinë e saj për të paguar, pa para, është për të qarë.”

Gruaja, që jeton në pjesën rurale të Suedisë qendrore, u tha gazetarëve se ishte mashtruar nga stafi i Milton gropu që të investonte mbi 100,000 dollarë , dhe për këtë ajo mori kredi në emër të saj.

Ajo, si shumë viktima të tjera, fillimisht u josh nga nga iluzioni se po kryente investime që do të kishin përfitime të mëdha: “Të hipnotizojnë, të bëjnë lavash trurit.”

Por kur ajo dëshironte të tërhiqte fitimet e saj të supozuara, “ato u zhdukën”. Sot ajo nuk mund të përballojë të blejë ushqim ose të paguajë qiranë e saj. “Nuk kam asgjë për të jetuar,” tha ajo.

Ndërsa investimet e rreme të Milton Group kanë shkatërruar gjendjen financiare të viktimave të tyre, dhe situata është krejtësisht e ndryshme sa e përshkruajnë menaxherët e supozuar të firmës.

Drejtori i Përgjithshëm i Milton Group është Jacob Keselman, i cili deklaron veten në llogarinë e tij në instagram si “Ujku i Kievit” duke aluduar “Ujkun e ëall Street”, filmi Hollyëood-it që flet për një mashtrues famëkeq të aksioneve. Profilet e tij në mediat sociale janë të mbushura me foto të makinave luksoze, pushime dhe armë të rastit. Në një foto ai mund të shihet duke punuar në një dhomë me një pamje spektakolare të Kullës Eifel. Ai shkruan: «Ai që e do punën e tij është vërtet i lumtur».

OCCRP nuk mund të merrte informacione zyrtare në lidhje me origjinën e Keselman, por në profilin e tij të LinkedIn ai shkruan se gjuha e tij amtare është ruse, ai ndoqi universitetin në Kyiv, dhe ai bëri dy kurse për shitje në Izrael, para se të bashkohej me Milton Group.

I kontaktuar për koment, Keselman mohoi që Milton Group kishte mashtruar ndokënd. “Ju e dini se si funksionojnë investimet dhe markat Forex … shumë klientë humbasin para sepse nuk e kuptojnë se si funksionon,” tha ai. Ai vazhdoi të pretendojë se Milton group u siguron vetëm mbështetje të IT për kompanitë që shesin investime. Ai nuk u përgjigj në pyetjet vijuese.

David Todua, 38-vjeçar me origjinë nga Gjeorgjia, është një vizitor i shpeshtë në zyrën e Call Centerit në Mandarin Plaza, ku sipas Alexey stafi e njihte atë si një nga pronarët e Milton Group.

Alexey tha që ai e pa Toduan atje, të paktën gjashtë herë, duke specifikuar vizitën e tij në nëntor 2019, kur ai uroi stafin për performancën e tyre dhe tha se Milton kishte përfituar 50 milion dollarë atë vit.

Sinjalizuesi tha se Todua gjithmonë udhëtonte me truproja të shumta. Asnjë dokument zyrtar nuk e lidh Todua me skemat e call centerin, e cila në letër është në pronësi të një gjeorgjianit, Irakli Dadivadze. OCCRP nuk ishte në gjendje të gjente ndonjë informacion në lidhje me të.

Sidoqoftë, dokumentat tregojnë se Todua zotëron Naspay, një platformë pagese me bazë në Qipro përmes së cilës Milton përpunon shumë prej “investimeve” .

Në festën e Vitit të Ri të kompanisë, një burrë i quajtur David u thirr në skenë nga Keselman, i cili e quajti atë si “babain e kompanisë”, e prezantoi atë me një tortë me tre qirinj, duke personifikuar tre vjetët e Milton Group. Sinjalizuesi e identifikoi “babain” e prezantuar si David Todua.

“Në dhjetor, kompania mbushi tre vjeç,” tha Keselman, sipas një regjistrimi audio të eventit të siguruar nga OCCRP. “Ne jemi fëmijë të mëdhenj dhe babai ynë është krenar për ne, ndërsa ne jemi krenarë për të. Fillimisht , [ne] duam të japim një falënderim të madh, David. Ne duam të japim këtë tortë, sepse çfarë ditëlindje do të ishte pa një tortë? Dhe Davidi fryu qirinjtë”.

Todua i tha OCCRP se ai kishte qenë në festën e firmës së Vitit të Ri si mysafir i Keselman, por mohoi të ketë ndonjë rol në kompani. “Unë nuk jam baba i asnjë kompanie, unë jam një baba krenar i 5 fëmijëve,” tha ai.

Në Instagram, ai e quan veten david_todua_007 dhe pozon me një kallashnikov të artë, gjuan me pushkë snajperi, feston ditëlindjet me një kullë shampanje dhe poston foto të makinave të shtrenjta të parkuara jashtë shtëpisë së tij. (“Gjuetia është me të vërtetë një nga hobi im,” i tha ai OCCRP.)

Ai gjithashtu ka lidhje biznesi me një numër befasues politikanësh nga disa vende, përfshirë ministra dhe figura të tjera nga partia e “United National Movement”, e cila qeverisi Gjeorgjinë nën Presidentin Mikheil Sakashvili, pothuajse prej një dekadë, deri ne viti 2012. Më vonë, Sakashvilli u vonë u bë qytetar ukrainas dhe nisi një karrierë politike në vend.

Dihet pak për jetën e Todua në Izrael, ku ai emigroi me familjen e tij në 1993, por të dhënat gjyqësore dhe postimet nga llogaritë e tij në mediat sociale tregojnë se ai jetonte deri vonë në një vilë afër Tel Aviv. Sot ai jeton në Qipro.

Në Shqipëri, një call center prej rreth 400 personash, duket se është e lidhur me Milton Group, kompania që operon atë është në pronësi të një këshilltari të një ministri të të qeverisë atje.

“Ju kurrë nuk do të pendoheni për këtë vendim”

Call center i Milton Group në Kiev nuk duket e pazakontë në shikim të parë: Qindra operator telefonik ulen krah për krah, me kufjet në vesh përdorin sisteme moderne të menaxhimit të telefonit dhe klientit. Operatorët bëjnë deri në 300 thirrje në ditë me klientët në të gjithë botën, në një përpjekje për të arritur objektivat e tyre mujore të shitjeve dhe sigurimin e shpërblimeve.

Qendra është e ndarë në tavolina të ndryshme shitjesh sipas gjuhës – përfshirë rusisht, anglisht, italisht dhe spanjisht – secili duke synuar zonat e veta të botës. Shitësit përdorin të ashtuquajturat “emrat e artit” për të ndërtuar besimin me personin në anën tjetër të thirrjes: Një burrë senegal në tryezën gjermane merr emrin “Todd Kaiser”, ndërsa një grua ukrainase emri i vërtetë i të cilës është Daria e quan veten “Diana Sëan” ose “Kira Lively”.

“Por pamjet e fshehta nga brenda Mandarin Plaza, si dhe dokumentet konfirmojnë që Milton nuk ishte qendër e zakonshme e call center.”

Mbrohet nga roje dhe telefonat celularë janë të ndaluara.

Në muret, pranë posterave të makinave sportive, një tabelë e bardhë përcakton objektivat mujore të shitësve: 40,000 dollarë për tregun rus; 60,000 dollarë për spanjisht, dhe 100,000 dollarë për ata që punojnë tryezën që flet anglisht.

Punonjësve në departamentin e shitjeve u sigurohet një seri shënimesh që shpjegojnë saktësisht se si të synojnë “klientët” sipas kombësisë.

Skandinavët, siç thonë shënimet, janë kryesisht “njerëz të moshuar dhe ata vërtet kanë nevojë për dikë për të biseduar.”

Njerëzit nga Britania e Madhe, Australia dhe Zelanda e Re, nga ana tjetër, dëshirojnë të besojnë se dinë gjithçka dhe janë të sigurt se vendet e tyre janë më të mirat në botë, kështu që punëtorët e qendrave të thirrjeve këshillohen t’i pompojnë ato.

“E vetmja mënyrë për t’i trajtuar njerëzit e tillë, është ti bëni atë të ndihen se janë inteligjen. Mos debatoni me ta për çfarëdo llojë gjëje që ata thonë.” shpjegojnë shënimet.

“Më vonë bisedoni me ta për sa i rëndësishëm është bërë tregu financiar për shkak të vendeve të shkëlqyera si Australia, Britania e Madhe dhe Zelanda e Re.”

“Ju kurrë nuk do të pendoheni për këtë vendim” është një linjë tjetër e sugjeruar për të tërhequr klientët.

Ata që janë të shënjestruara nga Milton Group u ofrohet mundësia për të investuar në cryptocurrency, aksione ose valuta të huaja përmes një shumëllojshmëri të “markave” të ndryshme, të gjitha këto kanë emra me zë të përgjithshëm dhe faqet e internetit të ngjashme, dhe janë zhvendosur nga rotacioni me kalimin e kohës. Kohët e fundit, markat e Milton Group kanë përfshirë CryptoMB, Cryptobase dhe VetoroBanc. Të gjithë i janë nënshtruar paralajmërimeve të fundit të investitorëve nga rregullatorët në Mbretërinë e Bashkuar, Itali dhe Spanjë.

Lidhja midis call centrave dhe markave që ata tregtojnë nuk është gjithmonë e qartë. Shumë herë, markat që tregtohen nuk janë të lidhura me një subjekt të regjistruar.

Edhe në rastet kur ata janë të identifikuar, ato janë të fshehur pak kompanive offshore. CryptoMB dhe VetoroBanc drejtohen nga firma në det të hapur në ishujt Marshall dhe St. Vincent & Grenadines, përkatësisht, ndërsa OCCRP nuk mund të gjente prova që Cryptobase është e lidhur me ndonjë kompani specifike.

Aleks i tha gaztarëve se faqja ëeb për VetoroBanc, është një nga markat e shitura nga Milton Group, me emër të zgjedhur nga menaxheri italian për arsyen e vetme se tingëllonte “ si emri injë bankë italine”

Faqja në ëeb e VetoroBanc përdor imazhe për stafin që duket se janë marrë nga interneti. Kështu, “Sylvia Moreno”, një analiste e supozuar e tregut, është në të vërtetë një pediatre amerikane.

Alexey shpjegoi se stafi nuk kishte ekspertizë specifike në produktet financiare, por ata janë trajnuar të shesin “emocione”.

“Nuk ka rëndësi se cilat emocione, pozitive apo negative: Ju mund t’i shesni këto produkte false nëse njerëzit po mendojnë me të vërtetë për to,” shpjegoi ai.

Klientëve u tregohen filmime për fitime të mëdha duke i inkurajuar që të investojnë fonde të mëtejshme, por paratë gjithnjë janë vetëm numra në një ekran, shpjegoi sinjalizuesi. E vetmja herë që viktimat u lejuan të merrnin ndonjë nga fondet e tyre, shtë vetëm për ti inkurajuar ata që të bëjnë një investim edhe më të madh.

Investitorët më premtues – dhe të prekshëm – i kalohen “ekipit të mbikqyrjes”, ku punojnë shitësit më të mirë.

Detyra e tyre është të “shtrydhin paratë nga klientët deri në qindarkën e fundit”, shpjegoi Alexey, duke i shtyrë ata të marrin para borxh apo dhe të shesin makinat dhe apartamentet e tyre. Në një rast, tha ai, një grua ruse, shtatëzanë ishte e bindur sa ishte gati të dorëzonte edhe djepin e fëmijës së saj.

Shvatësi më i frytshëm dhe i zgjuar në Milton Group është një burrë në ekipin e mbikëqyrjes i cili u tregon investitorëve të ardhshëm se emrin e tij është “ëilliam Bradley”.

Në fakt, ai është një iranian i ri që përdor imazhe të shitësit të njohur amerikan dhe folësit motivues Marc ëayshak – i cili e quan veten “strateg i shitjeve të Amerikës” – për të maskuar identitetin e tij në thirrjet video.

OCCRP nuk ishte në gjendje të verifikonte emrin e tij të vërtetë, por në punë dhe në media sociale ai prezantohet “Hamze” dhe flet rrjedhshëm Farsi. Alexey deklaroi se ai fiton 450,000 dollarë në muaj.

Databaza e brendshme e Call Centerit gjurmon sa ka “investuar”, cdo klinet dhe sa mundësi ka për të nxjerrë më shumë para prej tyre. Komentet e bëra në këtë databazë e që janë parë nga OCCRP, përshkruajnë me detaje të dobësive të klientëve.

Në njërën thuhet “Unë pashë 800 EUR në bankën e tij dhe ai është i sëmurë, ai ka problem dhe ai më tha që dua që dikë që të ma fusi, dhe unë i thashë Foster [një tjetër operator i call center ] do ta bëj këtë.”

Në një tjetër lexohet: “Të të bjerë bretku cdo muaj për më pak se 1000 EUR. ”

Një burrë tjetër, një punonjës i call center shkruan : “Burrë shumë i moshuar / e binda që do marrë përfitime nga pagesa, shpreson se mund ta përfitoj sot, duhet ta telefonojë në orën 3 të mëngjesit, sipas orës lokale në Suedi.”

Një muaj më vonë, shfaqet një shënim tjetër: “Ai është në shtëpinë e mikut të tij sepse nuk ka para për ushqim. Telefonojeni përsëri të hënën, humbi 400 mijë”

Ky klient, ishte 75-vjeçari i Osten Morian, një marangoz në pension që jeton afër Rrethit Arktik në Suedinë e largët veriore.

I kontaktuar nga DN, Morian konfirmoi se kishte humbur në këtë skemë mashtrimi rreth 400,000 koronë suedezë (rreth 41,000 dollarë). Ai kishte marrë kredi, me 39 përqind interes, për tu përfshirë në atë që doli se ishte një investim false. Ai mbeti në një borxh të madh.

“Unë nuk e di se çfarë mund të bëj,” tha ai. “Pres vetëm të vdes .”

Ndjekur nga kontabilist te rreme, avokatët – dhe “Gunvernator”

Ishte festa e Vitit të Ri 2019, dhe “ëilliam Bradley” po shfytëzonte rastin për të telefonuar një nga klientët e tij më fitimprurës.

“Jam vërtet i lumtur që ju njoh në këtë vit dhe me të vërtetë dua të kem një vit të bukur në 2020 dhe të bëjmë të gjithë sa duhet për ta bërë biznesin tonë më të madh,” tha ai. “Unë po ju them nga thelësia e zemrës sime … Uroj që të kaloni pushime të mira dhe të filloni këtë vit me një energji pozitive, që ju e keni.”

Pasi Bradley mbylli telefoni, toni i tij ndryshoi. I pyetur nga sinjalizuesi nëse ai e kishte “mashtruar atë dy herë”, Bradley u përgjigj: “Më shumë se gjashtë herë, shtatë herë komision”.

Ai shtoi se vazhdonte të nxirrte më shumë para nga viktima duke e bindur atë se humbjet ishin për faj të tij.

Reporterët nga DN dhe partneri i OCCRP-së, Investigace.cz, zbuluan burrin në skajin tjetër të telfonit, një specialist 48-vjeçar të IT që jetonte në një qytet të vogël në Republikën Ceke.

Pavarësisht se ishte teknik, ai iu drejtua kërkesës së “ëilliam Bradley” që ai të instalonte programin TeamVieëer, një produkt softuerik në dispozicion komercial që lejon qasje në distancë në kompjuterë dhe shpesh përdorej nga qendra e call center për të “ndihmuar” klientët me transferime bankare dhe kredi. aplikimet.

Ai gjithashtu instaloi një shtojzë për shfletuesin Google Chrome që lejon që kodi të futet në faqet e internetit, duke i mundsuar një të huaji të ndërhyjë në atë cfarë shfaqet.. Regjistri i aktiviteteve të tij tregon se është përdorur për të falsifikuar transferimin e 317.476.00 dollarë nga një prej markave të Milton, Cryptobase, në Blockchain, një operator i ligjshëm bitcoin.

Që kur bëri investimin e tij të parë në nëntor 2019, burri çek humbi më shumë se 200,000 dollarë. Ai kërkoi të mbetet anonim sepse kishte shumë turp për humbjet e tij masive.

“Kam investuar në këtë sekëmë për të marrë para për pensionin dhe vajzën time. Unë po kërkoja një investim të mirë, “tha ai. “Por kjo ishte një mënyrë e keqe që unë zgjodha.”

Duke i treguar pamjet e ëilliam Bradley i cili e telefonini nga qendra e call center-it në Kyiv, ai në ngashërim tha. “Po, është mirë të shohësh sa budalla jam.”

Për të bërë të mundur, që viktmat të kuptojnë sa më vonë që kanë humbur paratë e tyre, ekipi i mbikqyrjes së Milton Group vendos një mori mashtrimesh të tjera, përfshirë ato që njihen nga brenda si “thirrje nga bankieri”, “thirrje nga shërbimi tatimor” dhe “thirrje nga një zyrtar i pastrimit të parave, ” tregon Alexey. Anëtarë të ndryshëm të ekipit mbajtës janë hartuar për të pozuar si këta zyrtarë.

Thirrjet telefonike kërcënuese ndaj viktimave mbështeten më pas nga letra të falsifikuara nga organe të tilla si shërbimi i të ardhurave dhe doganave në Mbretërinë e Bashkuar ose organi i tij rregullator financiar, Autoriteti i Sjelljes Financiare, ose nga bankat origjinale si Barclays dhe Nordea.

Dokumenet që u dhanë reporterëve nga viktimat shoqërohen me gabime drejtshkrimore, duke përfshirë pretendime të shpeshta se letrat janë “Konfirmuar nga Guvenvernator” të vendeve apo bankave të ndryshme.

Një nga viktimat më të prekura ishte një grua që erdhi në Norvegji nga Irani. Ajo u kontaktua nga një burrë duke pretenduar të ishte një përfaqësues i shitjeve për një kompani të quajtur CryptoMB – në të vërtetë “ëilliam Bradley”.

Gruaja thotë se humbi më shumë se 200,000 dollarë për CryptoMB, një pjesë e madhe e parave që ajo i kishte marrë hua për atë qëllim, por kur raportoi humbjen në policinë Norvegjeze, asaj iu tha që nuk kishte “asnjë arsye të arsyeshme për të hetuar ekzistencën e një vepre penale. ”

Ajo u kontaktua gjithashtu nga një avokat persishtfolës i quajtur Amir Akbari i cili ishte në kontakt për të ndihmuar të saj të merrte fonde, sipas dokumenteve të marra nga gazeta norvegjeze VG. Rrëmbyesi i tha DN se ky ishte, në të vërtetë, “Bradley”.

“ëilliam Bradley” shfaqet në disa raporte të policisë suedeze të paraqitura nga viktimat dhe të marra nga DN, por të gjitha u mbyllën edhe me pak hetime. “Karakteri ndërkombëtar i krimit … e bën të vështirë hetimin,” i tha DN Patrick Lillqvist, kreu i departamentit të mashtrimit për policinë e Stokholmit.

Ishte vetëm tavolina që fliste anglisht që përdori këto teknika agresive.

Në Puyo, një qytet në pyjet e shiut Amazon të Ekuadorit, një njeri me emrin Alex ishte duke shfletuar një faqe në median sociale në fund të vitit 2018 kur interesi i tij u zvogëlua nga një reklamë që ofron një shans për të “fituar para shpejt”.

Pasi hyrë në informacionin e tij të kontaktit, ai mori një telefonatë nga një njeri që e quante veten “Jorge Alvarado” dhe duke thënë të ishte një konsulent shitje për një kompani investimesh cryptocurrency të quajtur CryptoMB.

Ai huazoi mijëra dollarë nga anëtarët e familjes për të vazhduar të bënte investime, pastaj për tarifat e rreme stafi në CryptoMB e bindur atë që i duhej të paguante në mënyrë që të tërhiqte fitimet e tij. Ai u tregoi gazetarëve një letër të falsifikuar nga HM ​​Të ardhurat dhe Doganat që konfirmonte se ai kishte paguar “taksën”.

“Pas disa ditësh gruaja ime po më mallkonte, ajo pothuajse më nxori jashtë shtëpisë,” i tha Aleksi partnerit të OCCRP Plan-V.

“Kam kontaktuar me Klientët e HB [HM Ar ardhurat dhe Doganat, por ata për fat të keq flasin anglisht dhe ata nuk kuptojnë asgjë,” tha ai.

Gjurmo paratë

Gazetarët nuk mund të gjenin asnjë provë që paratë e supozuara të investuara nga ndonjë prej “klientëve” të Milton Group janë përdorur ndonjëherë siç ishte premtuar.

Në vend të kësaj, pagesa në para u drejtua nëpër kompani të tilla si ëestern Union ndaj individëve në një larmi vendesh, përfshirë Kolumbinë dhe Ugandën. Transferet nga banka në bankë u bënë përmes Clear Junction Ltd, një firmë e rregulluar në Mbretërinë e Bashkuar në pronësi të shtetasit izraelit Dmitri Kats. (Në një përgjigje me shkrim, Kats tha se Clear Junction “kryen të gjitha kontrollet e nevojshme të kërkuara nga legjislacioni në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe sipas praktikave më të mira të industrisë financiare dhe procedurave tona të rrepta të brendshme.” Ai tha se nuk mund të komentojë nëse Milton Grupi ishte një klient, për shkak të kërkesave të konfidencialitetit.)

Viktimave u është thënë që të depozitojnë paratë e tyre në llogaritë Clear Junction në emrat e individëve, ndërsa personeli i qendrës së thirrjeve u udhëzua të sigurohej se nuk kishte asnjë përmendje të termave si “crypto”, “investim” ose “markë” në dokumentet e transferimit.

Një teknik elektrik 55-vjeçar nga qyteti i vogël i Borit në lindje të Serbisë ka mbetur me borxhe të pasi është përplasur nga një prej markave të Milton, CryptoMB, sipas intervistave të kryera nga qendra partnere e OCCRP në Serbi, KRIK.

Ai fillimisht dërgoi rreth $ 100 në cryptocurrency në CryptoMB dhe pa investimet e tij të rriten në $ 300 ose $ 400 – të paktën në ekran. Kjo bëri që ai të investojë më shumë.

“Mund të kisha investuar rreth 1.000 $ me ta, dhe bëra para: Mbi 20,000 dollarë u shkruajt atje,” tha ai. “Problemi ndodh kur paratë duhet të tërhiqen, këtu fillon problemi.”

Kur “fitimi” i tij arriti në 23,000 dollarë, ai u përpoq të tërhiqte para, por u bllokua me tarifat e avokatëve fiktivë. I dëshpëruar për të shlyer të ardhurat e tij, ai pagoi avokatët e rremë duke marrë kredi.

Në një moment ai mori një telefonatë nga CryptoMB duke pretenduar se kompania ishte falimentuar dhe ishte marrë nen administrim nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Kërkohej një pagesë tjetër prej 250 dollarësh, por kësaj radhe atij iu tha që duhej të dërgohej në Kolumbi.

Ai ia dërgoi një gruaje përmes ëestern Union siç udhëzohej, por kurrë nuk mori asnjë kacidhe nga invetimi i tij.

“Ndihem i tmerrshëm keq. është katastrofë. Si mund t’ju them? ” tha ai.

“Unë mora një kredi në bankë që të mund t’i jepja ato para, dhe tani jam në borxh dhe nuk kam para.” .

Lidhjet gjeorgjiane

Edhe pse familja e David Todua u largua nga Gjeorgjia për në Izrael kur ishte vetëm 11 vjeç, si i rritur ai ka lidhje me një numër befasues të figurave politike nga vendlindja e tij.

Më e rëndësishmi, partneri i tij i biznesit në dy ndërmarrje ukrainase është Davit Kezerashvili, një ish-ministër i mbrojtjes dhe ish-shefi i policisë financiare të Gjeorgjisë nën qeverisjen e Sakazhvillit.

Todua dhe Kezerashivili bashkë-zotërojnë “Project Partners”, një kompani e pasurive të patundshme dhe ndërtimeve që bazohet në një ndërtesë fqinje në Kyiv si Milton Group. Kreu i saj është Gia Getsadze, një ish-zv / ministër i drejtësisë në Gjeorgji dhe Ukrainë.

“Project Partners”, nga ana tjetër, është bashkëpronare në një firme të ndërtimit dhe inxhinierisë civile, “Elitekomfortbud”, me një ish-zyrtar tjetër gjeorgjian, Petre Tsiskarishvili, një ministër i bujqësisë nën qeverisjen e Shakashvillit dhe një ish udhëheqës i partisë së tij të Lnation Movement Party”.

Kezerashvili u akuzua në vitin 2013 për pranimin e 12 milion dollarë ryshfet, për të mbyllur syrë ndaj kontrabandës masive të alkoolit nga Ukraina në Gjeorgji. Ai doli i pastër nga akuzat, për të cilat ai thotë se ishin të motivuar politikisht, por vazhdon të jetojë jashtë Gjeorgjisë.

OCCRP nuk ka gjetur prova se ndonjë nga ish-ministrat janë të përfshirë në qendrën e thirrjeve. Në një email, Kezerashvili tha se ai kurrë nuk kishte dëgjuar për Milton Group dhe nuk kishte njohuri për aktivitetet e tij, por konfirmoi se ai ishte një partner biznesi i Toduas.

Manaxhimi i Dhomës së Nxehtë

Mashtrimi në shkallë industriale i realizuar nga Milton Group është pjesë e një valë të ashtuquajturave mashtrime të “dhomave të nxehta” që kanë përfshirë botën vitet e fundit, duke u tërhequr te viktimat me joshjen e bërjes së parave të shpejta në një investim që është në modë: opsionet binare (bastet për çmimet që rriten ose ulen), shkëmbimet e valutave (ndonjëherë të njohura si Forex), dhe së fundmi, cryptocurrency, të tilla si Bitcoin.

Izraeli ishte epiqendra e këttyre Call Centrave mashtruese derisa ky shtet ndaloi industrinë e tij të gjerë të tregtimit binar në vitin 2017. Burime të policisë spanjolle i thanë El Confidencial me qendër në Madrid, mashtruesit filluan të “eksportojnë” taktikat e tyre nga Izraeli në vendet si Ukraina, Bullgaria , Shqipëri dhe Qipro.

Burimi tha se policia spanjolle po heton një numër të këtyre grupeve të dyshuara të mashtrimit të Call Centrave , përfshirë një në Tiranë, Shqipëri, që po merrte 10 milion euro në javë, ose më shumë se gjysmë miliardë euro në vit. (Ishte e paqartë nëse kjo qendër mund të lidhej me Milton Group.)

Zbatimi i ligjit i SH.B.A.-ës ka qenë agresiv në ndjekjen e këtyre mashtruesve, dhe vitin e kaluar u dënua Lee Elbaz, ish-Drejtori i Përgjithshëm i “Yukom Communications” me bazë në Izrael, i cili u shpall fajtor për orkestrimin e një skeme mashtrimi me opsione binare prej 145 milion dollarësh që funksiononte në mënyrë shumë të ngjashme me Milton Group. Ndoshta për shkak të kësaj, punonjësve të Miltonit u tha që të mos shënjestrojnë viktimat në SH.B.A. Atyre u tha gjithashtu që të shmangnin thirrjen e qytetarëve izraelitë, ukrainas ose belgë.

Njësitë kombëtare të krimit kibernetik që kanë folur me OCCRP dhe partnerët të cilëve iu thanë se janë të vetëdijshëm për problemin dhe bashkëpunojnë ngushtë me autoritetet e tjera.

Por shumë nga viktimat e Milton Group të intervistuar nga OCCRP dhe partnerët e saj ose nuk i raportuan humbjet e tyre në policinë lokale ose i gjetën ata të pa interesuar për të ndjekur një hetim. Nunzia Ciardi, shefjai i policisë në Itali në sektorin e krimit në internet, tha që ajo besonte se kishte ende nën raportim masiv të problemit sepse shumica e viktimave kishin shumë turp të pranonin se ishin skamitur.

Aleksander Fjeldvær, kreu i krimit kibernetik për bankën më të madhe të Norvegjisë, DNB, tha se bankat atje ishin vigjilente, por shpesh luftuan për të bindur klientët se ata po mashtroheshin për shkak të asaj sa realiste ishte teknologjia e mashtruesve dhe sa intensiv manipulimi i tyre psikologjik.

“Ju mund të hyni në një faqe ku mund të shihni se sa para keni investuar dhe një grafik që tregon zhvillimin. Kjo tregon se paratë tuaja po rriten dhe dëshironi që rritja të vazhdojë, kështu që investoni më shumë para. ”

“Kushdo mund të mashtrohet,” shtoi ai. “është e kuptueshme që nëse shihni investimin tuaj dhe bisedoni me një person jashtëzakonisht bindës, ju filloni ta besoni në këtë.”

