Mashtrimet me TVSH-në, Gjykata: 9 arrest shtëpie, 6 me 20 ditë burg

Ju sugjerojme

Gjykata e Tiranës ka ndryshuar masën e sigurisë sot, duke liruar nga qelia 9 nga 16 biznesmenët e arrestuar për 30 milionë euro mashtrim me skemën e TVSH. Nëntë nga biznesmenët janë lënë në arrest shtëpie, ndërsa 6 të tjerë me 20 ditë burg. Në arrest shtëpie u lanë; Shpresa Joanidhi, Paqsor Buzi, Astrit Lala, Haxhi Sala, Ilia Dimo, Shkëlqim Prodani, Rabi Kurti, Riza Roshi dhe Rrapo Baduni. Ndërsa me masë sigurie 20 ditë burg u lanë: Besnik Pelivani, Fatmir Firi, Ardian Bejko, Vasil Korita, Vangjush Mbriçe dhe Mhill Ndreca.

Fillimisht prokurorja Elisabeta Imeraj kërkoi burg për 14 nga 15 të arrestuarit, por pas kërkesës së të arrestuarve për liri me argumentin se janë të pafajshëm dhe se janë ne gjendje jo te mire shendetesore, apo kanë pjesëtarë të familjes te sëmurë, organi i akuzës ndryshoi qëndrim duke kërkuar që në burg të mbeten vetëm 8. Pasi dëgjoi të dyja palët, gjykata vendosi që të lironte nga qelia 9 prej biznesmenëve dhe në arrest me burg 20 ditë, la 6 prej tyre.

Gjyqtare e çështjes ishte Ardiana Bera, ndërsa u paraqitën ne seance të gjithë të arrestuarit. Në kërkim janë edhe 34 persona të tjerë, pasi njëri u arrestua sot, me akuzën si administrator kompanie, por i riu nga Shkodra që u prangos deklaroi se ishte bojaxhi, por e kishin mashtruar duke krijuar një shoqëri fiktive me emrin e tij.

Arrest shtëpie

1.Paqsor Buzi, aksioner me 50% i G.P.G Company arrest shtëpie

2.Astrit Lala, kompania Leksi ‘Security 1’ arrest shtëpie

3.Haxhi Sala, kompania Leksi ‘Security’ arrest shtëpie

4.Ilia Dimo, kompania IBS sh.p.k arrest shtëpie

5.Shkëlqim Prodani, kompania ‘Red Black’ arrest shtëpie

6.Shpresa Joanidhi, kompania “Shpresa” sh.p.k arrest shtëpie

7.Rabi Kurti, kompania “Kurti Construction” arrest shtëpie

8.Riza Roshi, kompania “Dorgen” sh.p.k arrest shtëpie

9.Rrapo Baduni, kompania “Bani/s” arrest shtëpie 1.Paqsor Buzi, aksioner me 50% i G.P.G Company arrest shtëpie2.Astrit Lala, kompania Leksi ‘Security 1’ arrest shtëpie3.Haxhi Sala, kompania Leksi ‘Security’ arrest shtëpie4.Ilia Dimo, kompania IBS sh.p.k arrest shtëpie5.Shkëlqim Prodani, kompania ‘Red Black’ arrest shtëpie6.Shpresa Joanidhi, kompania “Shpresa” sh.p.k arrest shtëpie7.Rabi Kurti, kompania “Kurti Construction” arrest shtëpie8.Riza Roshi, kompania “Dorgen” sh.p.k arrest shtëpie9.Rrapo Baduni, kompania “Bani/s” arrest shtëpie Arrest me burg 20 ditë

10.Besnik Pelivani, kompania e ndërtimit A.B.BE 20 ditë burg

11.Fatmir Firi, kompania Arb &Trans Sh.p.k 20 ditë burg

12.Ardian Bejko, kompania “Babeko Trans” 20 ditë burg

13.Vasil Korita, kompania “Medi Pharma” 20 ditë burg

14.Vangjush Mbriçe, kompania C.E.C Group 20 ditë burg

15.Mhill Ndreca, kompania “Kombeas” 20 ditë burgHetim në gjendje të lirë

1.Përparim Hasani

2.Albert Ahmeti 10.Besnik Pelivani, kompania e ndërtimit A.B.BE 20 ditë burg11.Fatmir Firi, kompania Arb &Trans Sh.p.k 20 ditë burg12.Ardian Bejko, kompania “Babeko Trans” 20 ditë burg13.Vasil Korita, kompania “Medi Pharma” 20 ditë burg14.Vangjush Mbriçe, kompania C.E.C Group 20 ditë burg15.Mhill Ndreca, kompania “Kombeas” 20 ditë burg1.Përparim Hasani2.Albert Ahmeti

Etiketa: arrestime