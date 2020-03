Maskat, Franca do blejë 600 milion copë në Kinë

Ju sugjerojme



Gjashtëqind milion maska kineze, përfshirë 74 milion copë të modelit FFP2, që bëjnë mbrojtje më efikase të frymëmarrjes. Ky është objektivi i blerjes spektakolare dhe urgjente, që Franca ka kontraktuar me prodhuesit e Shenzhenit. Përballë domosdoshmërisë për të mbushur tregun pothuajse bosh, Qeveria francize ka njoftuar se po punon të krijojë një urë “ajrore ” me Kinën.





Tërheqja e sasisë me avionë të posacëm planifikohet të bëhet në gati katërmbëdhjetë javë, në varësi të shpejtësisë së prodhimit të maskave në Kinë. Aeroplani i parë – transportues është nisur më 29 Mars për të marrë porosinë e parë prej 10 milion maska dhe po aq planifikohen edhe me fluturimin e dytë të datës 31 Mars. “Ne kemi planifikuar aeroplanët që do të shkojnë në Kinë për të marrë maskat,” ka thënë kryeministri Edouard Philippe, më Senat, 25 Mars.









Zyra e autorizuar për blerjen është Drejtoria e Blerjeve Shtetërore (DAE), e cila varet nga Ministria e Financave. Avico, është ndërmjetësi privat që do të kryejë operacionet, për rreth tridhjetë fluturime. Agjensia Kombëtare e Shëndetit Publik në Francë (SPF) është përgjegjëse për shpërndarjen e maskave, të cilat do të vendosen në 8 rajone kryesore për tu ndarë pastaj në të gjithë territorin e vendit. Ndërkohë Ambasada Franceze në Pekin është përgjegjëse, për aq sa ka mundësi, që të kontrollojë cilësinë e mallit kinez.

