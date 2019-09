Mazhoranca rrëzon në Kuvend tetë dekrete të Metës

Ju sugjerojme

Kuvendi ka rrëzuar sot dekretet e Presidentit Ilir Meta për koncesionet, përfshirë edhe kontratat për rrugët Milot – Balldren dhe Orikum – Llogara. Dekreti për koncesionin e rrugës Milot – Balldren është rrëzuar me 76 vota kundër, 23 pro dhe 3 abstenim, ndërsa ai Orikum – Llogara me 74 kundër, 22 pro dhe 4 abstenim.

Dekreti për rezervat materiale të shtetit është një tjetër ligj që e pret i njëjti fat, po ashtu edhe ai për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare, për vetëqeverisjen vendore dhe planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Të gjitha ligjet e kthyera për shqyrtim u rrëzuan më parë në komisionet parlamentare, ndërsa sot vulosen në seancën plenare.

Gjithashtu, edhe dekreti për propozimin e Petraq Milos në krye të KLSH-së është rrëzuar me 77 vota kundër, 15 pro dhe 11 abstenim. Kundër dekreteve kanë votuar deputetët e mazhorancës, ndërsa opozita e re ka votuar pro Metës.

Votimi sot në Kuvend

1. Dekreti për ligjin për rezervat materiale të shtetit rrëzohet me 79 kundër, 19 pro, 4 abstenim

2. Dekreti për privatizimin rrëzohet me 76 kundër, 23 pro, 3 abstenim

3. Dekreti për ligjin e për vetëqeverisjen vendore rrëzohet me 76 kundër, 22 pro, 3 abstenim

4. Dekreti për ligjin për planifikimin e territorit rrëzohet me 76 kundër, 22 pro, 3 abstenim

5. Dekreti për ligjin për koncesionet rrëzohet me 76 kundër, 22 pro, 4 abstenim

6. Dekreti për koncesionin e rrugës Orikum – Llogara rrëzohet me 74 kundër, 22 pro, 4 abstenim

7. Dekreti për koncesionin e rrugës Milot – Balldren rrëzohet me 76 kundër, 23 pro, 3 abstenim

8. Dekreti për propozimin e Petraq Milos në krye të KLSH-së rrëzohet me 77 kundër, 15 pro, 11 abstenim

Projektligje dhe ratifikime

Miratohet projektligji për ratifikimin e marrëveshjes, për mbrojtjen shoqërore me Kanadanë

Miratohet projektligji për marrëveshjen me Katarin për transportin detar

Miratohet projektligji për aderimin e Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e Farmakopesë

Besnik Dervishi zgjidhet për 5 vite Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave

LEXO EDHE:

Etiketa: dekretet e metes