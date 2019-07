“Mbaje mend zgërdhimtar”, deklarata që çoi Bashën te prokurorët belg

Ju sugjerojme

“Shihni mirë të dashur qytetarë se çfarë po ndodh. Cilat vende ndalojnë internetin për të ndaluar fjalën e opozitës në parlament. Cili vend përveç Ramës, Ruçit e Xhafës e bën këtë. Kështu e kanë degdisur Shqipërinë. Gjithë Gjermania, gjithë Europa e di sepse kryeministri që është edhe kryeprokuror edhe kryeredaktor thotë se po hapen negociatat por s’kemi datë. Por vendimi i djeshëm i Gjermanisë vjen sepse qeveria nuk ka plotësuar kushtet sepse Edi Rama nuk ka bërë detyrat e shtëpisë, por ka mashtruar në mënyre te pacipë. Mbrëmë konservatorët dhe socialdemokratët gjermane vendosen kunder negociatave dhe vendimi do ishte më i rende por opozita….(salla shperthen në të qeshura) Shihni si zgerdhihen. Ai që zgerdhimet më shumë (Balla) ka qenë në Gjermani para 3 ditësh. Mbajeni mend këtë që po u them. Ta kanë zbuluar “Toyota Yaris” me 1.5 mln euro o zgërdhimtar… Do ta shikosh se cfarë do të tunden para hundës shumë shpejt”.

Kjo ishte deklarata e liderit demokrat Lulzim Basha në foltoren e parlamentit më 21 qershor 2018. Vetëm 3 ditë pas kësaj deklarate, Policia e Shtetit njoftoi se në portin e Durrësit janë kapur dy makina Toyota Yaris me plot 3.4 milionë euro. Për këtë ngjarje janë vënë në pranga Edi dhe Klevi Lika, Alban Mollaymeri dhe Agim Ceka.Hetimi për këtë ngjarje është shtrirë në dy shtete, Belgjikë dhe Shqipëri. Kjo pasi makinat ishin nisur nga Belgjika. Pikërisht për këtë çështje kanë ardhur në vendin tonë prokurorët belg. Ata pasi janë njohur me materialet që mban dosja dhe kanë pyetur të arrestuarit, kanë vendosur të marrin në pyetje dhe liderin e opozitës për të mësuar se nga e kishte Basha informacion që nxori në sallën e parlamentit. Lulzim Basha u paraqit sot në orën 09:20 tek Krimet e Rënda dhe aktualisht po merret në pyetje për këtë çështje. /Mapo.al

Etiketa: 3.4 mln euro