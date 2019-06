“Mbajte peshën e dhimbjeve të mëdha”/ Rozana Radi shpërthen në lot

Ju sugjerojme

Rozana Radi ka një lidhje tepër të ngushtë me familjarët e saj. Ajo e ka shfaqur këtë edhe në puntatën e djeshme të emisionit “Rudina”, kur u përball me një videomesazh surprizë nga bashkëshortja e xhaxhait të saj, këngëtarit dhe kompozitorit Françesk Radi. Rozana e kishte të pamundur t’i përmbante lotët.

“E dashur Rozi! Mbetesh vetvetja, çapkëne, plot botë, me zemër dhe shpirt të madh. Mbetesh një përfaqësuese e denjë e trungut Radi, plot talent, pasion e ambicie për të bërë gjithçka që ti mendon se e bën dhe vërtet e arrin. E penës, aktrimit, muzikës dhe stilimit. Mbajte peshën e dhimbjeve të mëdha, humbjen e prindërve të dashur, zemërgjerë si askush, dera e të cilëve s’u mbyll kurrë, as ditën e as natën.

Provove gjithashtu një tjetër humbje, atë të axhë Frankos. Sa shumë diskutonit me Frankon për festivalet, për këngët…dhe e di që të ka mbetur peng një duet i parealizuar me Frankon. Por unë mendoj se e ke, ke këngën “Biçikleta”, të ftuar në Festivalin e Këngës në RTSH, ku të dy jeni aq bukur.

Kemi shumë për të kujtuar Rozi; familjen e madhe ku jetonim të gjithë bashkë, plot humor, batuta, sofrën e shtruar plot ku skamja nuk e mundi dot kurrë dhe këngët shkodrane të nanës Rozë, të kënduara me aq dashuri nga të gjithë ne. Sa të lumtur ishim, nostalgji dhe pjesa më e bukur e jetës. Të puth fort ty Rozi, Andetën që e ke gjithmonë në krah, dhe qershinë mbi tortë Nicolen”-është shprehur Tefta Radi në videomesazh.

Etiketa: Rozana Radi