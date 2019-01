Mbaron numërimi për sekretariatin, Gazment Bardhi numri 2 i PD-së…

Burime pranë PD bëjnë me dije se sapo ka mbaruar procesi i numërimit të votave për sekretariatin e ri.

Gazment Bardhi është kandidati fitues për postin e Sekretarit të Përgjithshëm.

Pritet nga casti në cast shpallja e rezultatit, edhe për sekretarët e tjerë, të organizimit, burimeve njerëzore dhe për zgjedhjet.

Ndërkohë, do të vijojë numërimi për anëtarët e kryesisë. Deri në darkë do të mësohet se kush do të jetë kupola e re drejtuese e Partisë Demokratike.

Votimi i Këshillit nisi sot në orën 11 dhe zgjati rreth 3 orë, ku kanë dhënë verdiktin e tyre 354 anëtarë të Këshillit Kombëtar./gazetamapo.al/