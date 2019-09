Mbërrin në Rinas Arbër Çekaj, policia masa të forta sigurie (Foto)

Ju sugjerojme

Në masa të forta sigurie mbërrin në Rinas Arbër Çekaj, pronari i kompanisë “Arbri Garden”, ku u gjeten 613 kg kokainë në Maminas.

5 furgona policie dhe dhjetra agjentë ishin në Rinas mesditën e sotme, ku një avion i nisur nga Gjermani, solli në Shqipëri Arbër Çekajn.

Gazeta Mapo mëson se Arbër Çekaj do të qëndrojë në qelitë e burgut 313 në Tiranë dhe brenda 3 ditëve do të dalë para Gjykatës së Krimeve të Rënda, ku do njihet me masën e sigurisë “Arrest me burg”, që është dhënë ndaj tij në mungesë.

Arbër Çekaj u largua nga Shqipëria drejt Gjermanisë, pak ditë para se të zbulohej kontenieri me banane në Maminas, ku brenda tij ishin fshehur 613 kg kokainë.

Çekaj fillimisht u mbajt nga autoritetet gjermane, por më pas gjykata vendosi ekstradimin drejt Shqipërisë.

Etiketa: 613 kg kokaine ne Maminas