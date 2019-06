‘Mbështetje presidentit’: Si ta lexojmë deklaratën gjermane

Ju sugjerojme

Sa shumë adhurim ka për gjermanët nëpër rrjetet sociale. Nuk janë vetëm shqiptarët, por nëpër botë kudo ka një vlerwsim për këtë vend. Arsyeja? Janë të rregullt, punëtorë dhe kanë një plan për gjithçka.

Kaq gjerman u tregua të dielën, kur e gjithë bota ishte pushim, edhe nënkryetari i grupit parlamentar të CDU/CSU, Johann David Wadephul. Ai u bë i pari ndërkombëtar që doli në krah të vendimit të presidentit Ilir Meta për të anuluar zgjedhjet.

“Pas këtij vendimi të presidentit, ekziston një situatë e re politike. Të gjitha palët tani duhet të kërkojnë rrugën e pajtimit. Këtu përfshihen zgjedhje lokale demokratike me disa kandidatë të mundshëm. Kjo presupozon që të gjithë ta pranojnë vendimin e presidentit dhe pastaj të marrin pjesë në garën politike. Çdo gjë tjetër do të ishte jo evropiane dhe do t’i forconte në mënyrë të panevojshme dyshimet mbi dobinë e një procesit të aderimit. Kështu do të krijohej një bazë e re për një bashkëjetesë paqësore mes konkurrentëve politikë. Në Evropë, çdo qeveri duhet të pranojë një opozitë kritike, dhe çdo opozitë duhet të pranojë një qeveri efektive. Kjo është një bazë qenësore për një shtet të qëndrueshëm dhe demokratik. Nëse Shqipëria dëshiron të përshkojë këtë rrugë drejt Evropës, sigurisht që do të marrë çdo mbështetje nga Gjermania,” tha Ëadephul.

Para rreth një muaji, në zyrën e Wadephul ishte vetë kryeministri Edi Rama me dy ministrat e tij, Gent Cakaj dhe Elisa Spiropali.

Por që prej asaj dite, qëndrimet e Wadephul nuk janë zbutur aspak. Deri në këtë ditë të diel, kur ai e thotë qartë se fati i integrimit të Shqipërisë është i lidhur me zgjidhjen e krizës politike.

Kjo është vetëm njëra anë, pasi gjermanët e CDU/CSU e kanë lënë të hapur për diskutim çdo temë, duke mos përjashtuar edhe largimin e kryeministrit.

