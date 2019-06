Mbi shtrat dhe më e zhveshur se kurrë, Xhensila surprizon fansat

Ju sugjerojme

Xhensila Myrtezaj, e cila pak kohë më parë është bërë nëna e një vogëlusheje të quajtur Ajka, i ka surprizuar së fundmi fansat e saj me një foto ku shfaqet tepër provokuese. Mbi shtrat me një këmishë të hedhur sipër dhe me të brendshme të zeza, këngëtarja duket më në formë se kurrë.

Duhet thënë se kjo është hera e parë që Xhensila poston fotografi të këtij lloji, pasi gjithnjë është kujdesur që rrjetet e saj sociale të përmbajnë përgjithësisht fotografi portreti, apo që janë të realizuara përgjatë videoklipeve dhe angazhimeve të saj nëpër koncerte.

Etiketa: instagram