Mbipopullohet Tirana, por ka një problem tek bardheblutë

Ju sugjerojme

Te Tirana janë duke menduar jo vetëm për lojtarët që do të vijnë, por edhe për ata që do të largohen. Mësohet se drejtuesit janë duke diskutuar se cilët lojtarë nga sezoni i kaluar do të qëndrojnë dhe cilët do të largohen.

Burime pranë klubit bëjnë me dije se në mesfushë konkurrenca është e lartë, ashtu si dhe në sulm dhe në skuadër do të ketë largime. Afrimet e tre lojtarëve e kanë bërë mesfushën bombë dhe shumë futbollistë nuk e kanë vendin të sigurt. Ardian Mema është duke u marrë me afrimet dhe largimet, si dhe ata që pëlqen dhe nuk pëlqen në ekip.

Ditët në vazhdim do të kemi më shumë për sa u përket të larguarve. Fjalë kjo e drejtuesve bardheblu. Rinovimet – Për të gjitha rinovimet, këto dy javë do të jenë vendimtare te bardheblutë. Tirana do të diskutojë rinovimin e kontratave, pasi ka bërë afrimet e para. Ky është lajmi që vjen nga bardheblutë. Janë të paktën gjashtë futbollistë, shumica e të cilëve të gjithë titullarë që nuk kanë marrëveshje të vlefshme këtë fundsezoni dhe mund të largohen nga ekipi lehtësisht.

Kontratën këtë sezon e mbyllën Ilion Lika, Bedri Greca, Majkëll Ngo, Marvin Turtulli, Eni Imami, Junus Sentamu dhe Toni Maveje. Gjithsesi, ugandezët zor se do të rinovojnë, pasi janë larguar nga bardheblutë. Është edhe Ilion Lika pa kontratë, por ai duket se do të rinovojë me klubin. Problem mbeten lojtarët e tjerë, tre të huaj dhe tre shqiptarë, plus dy kapitenët.

Eni Imami ka një kontratë me opsion 1+1, që do të thotë se është në dorë të klubit të rinovojë me mbrojtësin për sezonin e ri. Të gjithë këta lojtarë duhet të ulen me presidencën dhe të flasin për zgjatjen e marrëveshjes brenda qershorit, sepse në të kundërt, do të largohen në skuadra të tjera./panoramasport.al/

Etiketa: levizje