Mbyllen sfidat kualifikuese të Europianit, fiton Spanja dhe Suedia

Kanë përfunduar sfidat e orës 20:45, të vlefshme për kualifikueset e Europianit 2020. Më herët Italia arriti të mposhtë Armeninë me rezultatin 1-3.

Në grupin F, Spanja ka arritur të marrë një fitore të vështirë ndaj Rumanisë. Ishte Ramos që zhbllokoi rezultatin në minutën 29’ nga pika e bardhë e penalltisë. Më pas në minutën 47’ Alcacer dyfishoi rezultatin, por në të 59’ vendasit kanë ngushtuar diferencat në 1-2. Në minutën 79’ Spanja mbetet me 10 lojtarë pasi Llorente u ndëshkua me karton të kuq. Spanja kryeson grupin me 15 pikë pas 5 ndeshjeve, e ndjekur nga Suedia me 10 pikë pas 5 ndeshjeve të luajtura. Skandinavët arritën një fitore të pastër 0-4 në fushën e Ishujve Faroe.

Në grupin D, Gjibraktar pësoi një humbje të thellë nga Danimarka (0-6), ndërsa Zvicra nuk mori më shumë se një barazim 1-1 në fushën e Irlandës.

E vetmja sfidë e grupit G ishte ajo mes Izraelit dhe Maqedonisë së Veriut e cila u mbyll në barazim 1-1.

Në grupin J, pas Italisë luajtën Bosnje Hercegovina ndaj Litenjshtenj, e mbyllur me rezultatin 5-0 në favor të vendasve si dhe Finlanda me Greqinë, e cila u mbyll në shifrat 1-0 në favor të Finlandës.

