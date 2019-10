Mbyllet në “paqe” derbi britanik, Liverpul 9 javë pa humbje (VIDEO)

Ju sugjerojme

Është mbyllur në barazim me gola (1-1) derbi i zjarrtë mes Manchester United dhe Liverpul. Vendasit erdhën në këtë përballje pas një forme jo të mirë, kundër një Liverpuli që prej 8 javësh nuk njihte humbje apo barazim.



Ishin “djajtë e kuq” ata që shënuan të parët në minutën e 36’ me Rashford, e më pas u vendosën në mbrojtje për të mbajtur rezultatin. Skema e Solskjaer zgjati deri në minutën e 85’, me miqtë e Klopp që dominuan tërësisht ndeshjen, por arritën të shënonin vetëm pak para fundit të takimit.



Me një pasim nga e majta, Robertson arriti të fusë topin mes 4 mbrojtësve, dhe sigurisht Lallana, vetëm një metër larg portës, nuk e pati të vështirë të shënojë.

Gjatë sfidës, tentativat e Manchesterit për të thelluar rezultatin ishin të vakta dhe pa ide. Pas golit në të 85′, 10 minutat e mbetura folën gjithashtu për Liverpulin, i cili u mundua të përmbysë rezultatin, por pa ia arritur.









Marcus Rashford goal Manchester United vs Liverpool 1-0 #MUNLIV pic.twitter.com/cfvFcPHrGD — Zwodde (@Zwodde__) October 20, 2019

