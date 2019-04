Ju sugjerojme

Lola Musliaj Agaj



GJYSA EME

Un’ e Ti,

Ti e Unë,

qyshse jam rrit

për me mbajt mend,

jena të lidhun nyje un’ e ti.

Emnin tand

e gdhenda në çdo gur

që mbi mu’ e gjuejtën ;

e shkaku ishe ti.

E gdhenda në çdo zhgënjim

sa herë ma kthyen shpinën;

e shkaku ishe ti.



E unë të kam pas thânë

se kjo botë nuk âsht

për asnjanin prej nesh,

se unë mbytem në nji pikë trishtimi

e harroj që s’ mësova kurrë me bâ not,

e ti mundohesh me m’ ngushëllu,

por të shumtën e rasteve

nuk mjafton…

E tash frigohem

se askujt s’kam me i mungu

kur t’ mos jem mâ,

përveç teje,

Gjysa eme,

Poezi !!!

NJI PIKËL LOTI

Kam mbetë

veç nji pikël loti,

që ka mësu përmendësh

ritualin e kohës,

që e din kur fryjnë ernat

e kur ndërrojnë drejtim.

Njisoj si buzëqeshjet,

e gjet rrugën e vet

sa herë u nguju

ndën porta t’ syve,

e zanun rob

mes egërsisë së qerpikëve,

që s’ ia kanë idenë

ça âsht ngrohtësia.

Kam mbetë

veç nji pikël e kristaltë loti,

që s’ din a me râ

a me ndejt e strukun

në bisht t’ synit tand…



KAM FAJ

E di ,

sonte kam faj

që në nji gjethe

të verdhë vjeshte

u ktheva,

e flladi i kësaj mbramje

dikund larg prej këtu

ka me m’ hedhë,

por frigohem

se s’ke me m’ njoftë,

e krejt pa dashtë

dhimbshëm ke me m’ shkelë…



N’ DAÇ

Lexoji kur t’ kesh kohë

këta rrjeshta që presin me u ledhatu prej teje,

n’ daç lexoji me i pas si udhërrëfyes

në ditët e tua mâ t’ trishta,

e me t’ bâ shoqni nën neonët e fikun t’ shpresës.

N’ daç lexoji kur t’ jesh vetëm,

në netët mâ t’ ftofta t’ dimnit e të tuat,

kanë me t’ kuptu e ke me i kuptu,

e afër oxhakut kanë me t’u duk shoku yt mâ i ngushtë

e lotin e nxehtë kur t’ bijn’ as s’ke me e diktu.

E kur mos t’ jesh mâ pjesë e udhëve t’ mërzisë

e rrugicat e errëta t’ saj s’ke me i shkel as pa dashtë si dikur,

e kur i pushtuem t’ jesh prej shkëlqimit e euforisë ,

s’ke me pas mâ kohë për vargje t’ mijat , e di .

Por n’ daç e n’ mundsh,

lexoji tash që je n’ kohë ,

në fillim me mendje,

e mbrapa lexoji edhe nji herë tjetër me zemër,

e mos m’i shkel me kâmbën e cinizmit,

se n’ ato rrjeshta âsht krejt bota eme….

KËSHTU DUE

Mjesi

hapi nji shteg drite

plot dashuni

e unë kryenaltë përmes tij

kaloj pa u ndie,

nji bulëz vese

mbi flokët e artë më rrin

magjinë e tejzgjatun me e thye…

Magjinë

e përrallës me shtriga

ku u gjeta rastësisht,

në cep të saj ulem tu’ mendue

si s’po kalon nji fllad a nji ré

në kërkim të yjeve me u nis…

Ah, nji andërr

të kish me kalue

e lehtë si pupël ,e bardhë,

andërr mbi tana andrrat me e pasë

se unë kështu due,

se s’di ndryshe me dashtë…

KTHJELLU

Koha po më thinjet

ndën flokë e duer,

valle hedh mjegulla

rreth gardhiqeve të mendjes,

kthjellu , bre zemër,

mos rri helmueshëm,

prej motit të lig

mos merr n’ thue !!!

Se dikund

larg prej këtu

frymojnë do fjalë,

që ambël mbështjellin

muret e tua,

gjueje mërzinë

në fundin e liqenit

e atëherë veç pak ke me pritë

se zambakë uji kanë me çilë

për ty e për mue !!!

ODISE

Zhurmë,rrumujë…

Më shtyjnë bërrylash

sa andej- këndej;

s’di se ku jam

s’di se kush jam.

Oh, s’dihet as se kur

mbaron mallkimi i Zotave

e unë s’due me u përmend në histori

si i vetmi Odise

që kurrë nuk e gjeti Itakën,

që mori detnat pa kenë marinar,

që harkun e luftës

e pat veç si orendi zbukurimi

pa ditë me e përdorë.

Nji Odise që e braktisën shpresat,

që në drejtim të zemrës

asnjiherë nuk e çuen ernat,

nji Odise pa Argo,

pa Penelopë e pelhurë,

e kujt kishte me i pëlqye nji Odise i tillë ?? !!

Bjen zilja…

Hapi sytë…

Faleminders Zotit

veç nji andërr e keqe ish.

