Me 1.1 kg kokainë në Itali, kapet në Durrës 29-vjeçari Klejdi Abdyli

Policia e Durrësit ka arrestuar një 29-vjeçar të kërkuar nga Italia për trafik droge. “Dje është bërë arrestimi i përkohshëm me qëllim ekstradimi, i Klejdi Abdyli, 29 vjeç, lindur në Tiranë dhe banues në Durrës”, – thotë Policia. Klejdi Abdyli bashkë me 2 shqiptarë të tjerë u kapën me 1.1 kg kokainë e destinuar për tu shpërndarë nëpër klubet e natës, në Pescara.

Sipas policisë, kokaina ishte e pastër dhe se kapte vlerën e 100 mijë eurove. Gjatë kontrollit policor në shtëpinë e Avdylit në vitin 2016, u gjetën edhe 14 mijë euro.

29-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Peskarës/ Itali, ka lëshuar urdhër arresti për kryerjen e veprës penale “Trafikim i narkotikëve”.

