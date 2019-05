Me barkun e rrumbullakosur, ja si duket Jorida Tabaku (Foto)

Ju sugjerojme

Ish deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, nuk ka ndaluar së qëni aktive për kauzat opozitare, ndonëse gjendet në pritje të ëmbël. Jorida është pikasur ditën e djeshme gjatë rivendosjes së shkronjave të Teatrit Kombëtar, të cila u hoqën në mënyrë misterioze mbrëmjen e 26 prillit. E veshur me një bluzë të bardhë me vija të zeza, Jorida dukej me një bark tejet të rrumbullakosur.

Gjashtë ditë më parë, ish-deputetja bëri vetë me dije në studionin e “ABC News” se ndodhet në pritje të një djali. Jorida dhe bashkëshorti i saj u bënë prindër për herë të parë të dy binjakeve, Arba dhe Iris.

Etiketa: Jorida Tabaku