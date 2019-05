Me bikini dhe provokuese, Olta ‘kryqëzohet’ nga ndjekësit: Bullicë!

Ju sugjerojme

Aktorja Olta Gixhari duket se ka vendosur të pushojë për pak ditë larg Shqipërisë, në një vend me klimë të ngrohtë. Me bikini të zeza dhe në një pozicion tejet provokues, Olta ka tërhequr si kurdoherë vëmendjen e ndjekësve të saj. E megjithatë, disa prej këtyre të fundit nuk kanë ngurruar t’i thonë se nuk është në formën e duhur. Madje, nuk i kanë kursyer as ofendimet.

“Bullic, trupin ma të keq në botë e paske”– i ka shkruar një ndjekëse në rrjetin social “Instagram”. “Jo, jo, jo, trupi ka dal si plak këtu”– i ka shkruar një tjetër.

E teksa pritej një reagim shpërthyes, Olta duket se ka zgjedhur që të mos replikojë me ndjekësit, por të vazhdojë të shijojë pushimet nën rrezet e diellit.

