Me bikini në shtrat, Tuna ekspozon linjat perfekte trupore (Foto)

Ju sugjerojme

Tuna duket se nuk do të ndalë së provokuari ndjekësit e saj. Disa ditë më parë publikoi një video ku shfaqej me bikini të zeza, ndërsa sot ka postuar në “Instagram” një fotografi ku shihet në krevat me bikini ngjyrë portokalli, e ulur, teksa luan me djalin e saj Tian.

E teksa vëmendja tërhiqet nga linjat perfekte trupore, kujtojmë se këngëtarja kosovare është shkëputur së fundmi nga angazhimet profesionale, për të kaluar disa ditë pushimi me familjen e saj në Kemer, Turqi.

Etiketa: Tuna