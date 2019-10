Me fund dhe taka të larta, Mekolli shkakton konfuzion tek teleshikuesit

Ju sugjerojme

Shefi i njohur i kuzhinës, Renato Mekolli ka publikuar spotin e emisionit “Hell’s Kitchen”, që pritet të fillojë së shpejti në Top Channel. Mirëpo, videoja e xhiruar nuk është aspak e zakontë.

Mekolli shihet në të me një sjellje provokuese, që nuk përputhet aspak me formatin e emisionit. Për t’u mos mjaftuar me kaq, paraqitja e tij stonon akoma edhe më shumë. Mekolli shfaqet i veshur me një xhaketë serioze dhe poshtë me fund të bardhë prej tyli, si dhe me një palë taka të larta.

Deri në minutën e fundit, spoti shkakton mjaft konfuzion tek teleshikuesit. Kësisoj, lind vetvetiu pyetja: Çfarë ka dashur konkretisht të komunikojë stafi i “Hell’s of Kitchen”?

