‘Më jepni timonin’: Agolli në krye të Fondit, një tjetër emërim i Ramës

Me emërimin e Dritan Agollit në krye të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, pasi Benet Beci u transferua si drejtor i KESH-it, u pa edhe me qartë se Edi Rama po cakton në çdo degë të qeverisjes njerëz me të cilët ka bashkëpunuar dhe ka drejtuar Bashkinë e Tiranës për 11 vite.

Dritan Agolli ka shërbyer si drejtor, por dhe Administrator i Përgjithshëm i bashkisë së kryeqytetit, kur metropoli qeverisej nga Rama.

Kemi sot në Parlament, në qeveri në poste ministrash, dhe në zyra kyçe të projekteve dhe fondeve, njerëz besnikë të Ramës.

Edhe pse në një pikëpamje ky ngjan një lloj klani me njerëz të bindur, që e njohin Ramën dhe e ruajnë atë në çdo rast, pra luftojnë për të, në një pikpamje tjetër dikush e vlerëson si një rrugë të suksesshme që një lider ndjek në politikë.

‘Ai i mban njerëzit’, shprehen për Ramën, siç ia njihnin në ambiente informale këtë tipar edhe Berishës më përpara.

Me këto emërime, si Balluku, Shalsi, më parë Kodheli, apo Vali Bizhga qe është shefja e kabinetit, me shumë drejtorë të tjerë të rëndësishëm, e së fundmi me Agollin tek Fondi i Zhvillimit, Rama mund të thuhet që e ka thelluar tezën e timonit në një dorë të vetme, siç edhe kërkoi në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2017.