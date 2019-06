Me këmbë të hapura dhe të ngritura, shokon modelja e njohur (Foto)

Ju sugjerojme

Modelja e njohur Chrissy Teigen, e cila njihet gjithashtu si bashkëshortja e këngëtarit John Legend, i ka shokuar ndjekësit e saj në “Instagram” me një foto të publikuar së fundmi. E ulur në një karrige, e veshur vetëm me peshqir, ndërkohë që pranë saj shihet një vajzë dhe një djalë, Chrissy shfaqet me këmbë të hapura dhe të ngritura përpjetë.

“Kur kam qenë e re, make-upi ishte vetëm për fytyrën. Por, tashmë i bëj ndonjëherë make-up edhe trupit”-ka shkruar krahas fotos Chrissy, duke shpjeguar edhe atë ç’ka fshihet pas fotos.

Modelja 33-vjeçare është komentuar gjithnjë për pozat e saj aspak të zakonta dhe mungesën e kompleksitetit.

Etiketa: Chrissy Teigen