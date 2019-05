“Më kërcënonte dhe dhunonte”/ Genta Gjalpi i hap zemrën Aulonës

Ju sugjerojme

Ish-banorja e Big Brother, Genta Gjalpi ka rikujtuar së fundmi periudhën ku ishte pjesë e dhunës sistematike nga i dashuri, i cili i publikoi vite më parë edhe foto të saj nudo. Teksa Aulona Musta ka prekur në rrjetin social “Instagram” dhunën psikologjike dhe fizike që pësojnë vajzat e reja nga partnerët e tyre, Gjalpi e ka cilësuar historinë e saj si rastin më të keq të mundshëm.

“Mua më kërcënonte ish-i im, dhe m’i bëri publike, doli e vetja. Gjithë atë dhunë psikologjike, edhe fizike e ktheva në forcë. Unë jam si një aisberg. Njerëzit shohin shumë pak… Jam e shkatërruar nga meshkujt, kam një frikë të madhe, sa nuk mendoj se do të krijoj lidhje ndonjëherë. Frika më e madhe, se do të jem e papranuar. Pas kaq shumë vitesh po e hap zemrën dhe po dridhem, po qaj, edhe pse shumë herë jam bërë gati, ndoshta do të isha si ajo vajza që vdiq… ju ndoshta me keni përkrahur, keni qeshur e keni qarë me mua, por unë jam rasti më i keq i mundshëm…”-ka shkruar ish-banorja e Big Brother Albania.

“Dhe e di çfarë sapo më kujtove e dashur Genta…që në atë kohë sërish pjesa më e madhe (e madje vetë vajzat) të akuzuan ty, të bën ty fajtore dhe të vunë ty qindra epitete…”- i është kthyer moderatorja Aulona Musta.

