Me kostum popullor, Eni Çobani shfaq dashurinë ndaj vendlindjes

Juristja e njohur Eni Çobani ka shprehur së fundmi dashurinë për traditën dhe kulturën e vendlindjes përmes një fotografie të pazakontë nga ana e saj. Në të Çobani shfaqet e veshur me kostumin tradicional të Libohovës; me jelekë e këmishë mëndafshi.

“Bukuria dhe trashëgimia kulturore do takohen ku më bukur se në Kalanë e Libohovës më 6 korrik 2019. Kam shumë vite që shtegtoj nga një kala në tjetrën duke shijuar bukurinë e vajzave shqiptare, por gjithmonë në persiatjen për të kuptuar pse ky binom bukuri dhe lashtësi, traditë dhe pastërti vajzërore, e ngjizur kjo me emocionin që ku kjo zhvillohet dhe me sa thjeshtësi dhe bukuri vajzat shqiptare përshtatin bukurinë e tyre me këtë trashëgimi të jashtëzakonshme së kalasë së bukur të Libohovës.

Kur flas për Libohovën më vjen të ngazëllehem dhe të më qesh fytyra e tërë si një fëmijë i vogël se ky vend nuk është vetëm vendlindja e familjes time por është një trevë me traditë të madhe, kulturë të gjerë dhe emra të mëdhenj që kanë bërë historinë e Shqipërisë”-ka shkruar Çobani krahas fotos së publikuar në “Instagram”, ku i pikaset buzëqeshja dalluese.

Edhe kësaj radhe, juristja ka marrë një vazhdë komplimentesh nga ana e ndjekësve të saj virtualë.

