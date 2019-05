Me lot në sy, kolegët i japin lamtumirën Muhamet Likës (Foto)

Ju sugjerojme

Parodistit të famshëm të Vlorës, Muhamet Lika po i jepet sot lamtumira e fundit në teatrin “Petro Marko” të Vlorës. 64-vjeçari po përcillet me shumë dhimbje dhe lotë nga kolegët.

Parodistët që kanë punuar përkrah tij nuk kanë mundur dot ta përballojnë humbjen e mikut të tyre. Tanimë nuk do të ketë më një katërshe të pandarë! “Është shumë e trishtë. Nuk mund të flas”- është shprehur Agron Hamo për Report Tv teksa mundohet t’i japë forcë dhe kurajë kolegut tjetër të tij, Afrim Agalliu.

Muhamet Lika kishte prej kohësh probleme kardiake dhe prandaj ishte detyruar të largohej nga skena. Së fundmi, aktori i ishte nënshtruar edhe disa ndërhyrjeve kirurgjikale, por fatkeqësisht nuk ia doli dot të fitonte betejën me vdekjen. Parodisti i dashur nga të gjithë ndërroi jetë ditën e djeshme në Itali.

“Meti” ka qenë pjesë e “Parodistëve të Vlorës” që prej vitit 1978. Për dekada me radhë, ai ka qenë pjesë e pandarë e shtëpive të shqiptarëve me humorin e hollë me muzikën. Ai numëron qindra role, si dhe mban shumë tituj dhe çmime për artin që ka transmetuar tek njerëzit. Muhameti është vlerësuar së fundmi nga Presidenti i Republikës me titullin “Mjeshtër i madh”. Ai la pas bashkëshorten dhe dy fëmijë.

