Me pistoletë dhe veshje policie, pranga 26-vjeçarit në Durrës

Policia e Durrësit arrestoi në flagrancë një 26-vjeçar i cili lëvizte me armë zjarri pa leje. Bëhet fjalë për të riun me inicialet G.M., 26 vjeç, banues në Durrës, të cilit gjatë kontrollit në banesën e tij iu gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip “TT”, disa fishekë, si dhe 2 kapele me mbishkrimin policia.

Goditet një tjetër rast i armëmbajtjes pa leje.

Arrestohet në flagrancë një 26-vjeçar.

Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, municion luftarak dhe kapele me mbishkrimin policia.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës, në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim dhe atyre që qarkullojnë me arnë zjarri me vete, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, arrestuan në flagrancë shtetasin:

G. M., 26 vjeç, banues në Durrës.

Pas kontrollit të ushtruar nga shërbimet e Policisë në banesën e tij, iu gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip “TT”, disa fishekë, si dhe 2 kapele me mbishkrimin policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprat penale “Armëmbajtja pa leje”, për të cilën parashikohet dënimi me burgim deri në 7 vjet, “Mbajtja pa të drejtë e uniformës” dhe “Prodhimi i mjeteve për falsifikm të dokumenteve”.

