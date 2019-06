Me të brendshme të bardha, Eni Koçi tejet provokuese (Foto)

Ju sugjerojme

Eni Koçi ka vendosur të vijë së fundmi me një set fotografik ku shfaqet tejet provokative. Këngëtarja ka zgjedhur momentalisht të ndajë me ndjekësit e saj në rrjetin social “Instagram” vetëm një prej imazheve, ku shfaqet me të brendshme të bardha të cilat ia nxjerrin më së miri në pah hiret femërore.

E teksa ajo preferon ta quajë veten “Borëbardha”, kujtojmë se princi i saj i kaltër është kosovari Genc Prelvukaj. Marrëdhënia e tyre zuri pak kohë më parë hapësirë në mediat rozë, nën aludimet se i ati i këngëtares nuk e aprovonte dashurinë midis çiftit.

