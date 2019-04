Me veshtirësi, Interi ruan vendin e tretë

Ju sugjerojme

Inter arriti të marrë një pikë sot në fushën e tij në Milano, në supersfidën me Romën, duke barazuar me rezultatin 1-1. Pjesën e parë kaloi Roma në avantazh me El Sharawy. Në 45 minutat e dyta, Inter rriti volumin e lojës dhe barazoi me një gol nga Perisic ne minutën e 61. Edhe pse u luajtën 30 minuta të forta, asnjëra skuadër nuk arriti të ndryshonte rezultatin. Inter duket se po çimenton vendin e tretë në Seria A, ndërsa Roma duhet të luftojë në javët e mbetura për një vend në champions league. Aktualisht romanët janë në vendin e pestë, me një pikë më pak se Milan.

