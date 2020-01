Me VIDEO/ Momenti kur tërmeti 6.8 ballë godet Turqinë

Njerëz nëpër rrugë që bërtasin, makina të dëmtuara, kaos. Kjo është situata në qytetin e Elazig në Turqi që ishte epiqendra e një tërmeti të fuqishëm që goditi Turqinë lindore mbrëmjen e sotme. Në rrjete sociale janë publikuar videot e para ku duket paniku i madh që ka kapluar banorët.

“Tërmeti ishte shumë i fortë. Allahu i ndihmoftë vëllezërit tanë në Elazig”, shkruan dikush në Twitter, teksa poston një video brenda një shtëpie si lëkundet nga tërmeti. Dikush tjetër lutet teksa lëkundjet vazhdojnë.

Another footage of the Elazig earthquake , it was taken in Gazantiep #Turkey #deprem https://t.co/LTc9Bm0ovm

