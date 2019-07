Me xhaketë dhe pantallona zbërthyer, Luana ‘tërbon’ ndjekësit

Ju sugjerojme

Moderatorja Luana Vjollca, e cila është fokusuar së fundmi tek projektet muzikore, ka realizuar një set fotografik tejet provokativ. Në foton e publikuar në rrjetin social “Instagram”, Luana shfaqet mjaft seksi dhe në formë. Me xhaketë dhe pantallona jeshile të zbërthyera, edhe kësaj radhe moderatorja ka arritur që të përftojë vëmendjen e ndjekësve. Këta të fundit nuk i kanë kursyer aspak komentet.

Risjellim në vëmendje se pas bashkëpunimit me këngëtarin Dani dhe grupin legjendar nga Kosova TNT, Luana ka paralajmëruar se do të vijë së shpejti në tregun muzikor me një tjetër bashkëpunim. Kënga ende e papublikuar, dyshohet se do të jetë një produkt i saj dhe i këngëtares kosovare Fifi.

Etiketa: Luana Vjollca