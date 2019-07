Medel dhe Messi me të kuq, sherr i paparë brenda fushe

Argjentinë-Kili nuk mund të jetë një ndeshje dosido, edhe pse luhet për vend të tretë… Kështu, pas 2-0 të “Albiceleste” me golin e Aguero dhe Dybala, ka mjaftuar një shkëndijë që Medel të shpërthejë ndaj Lionel Messit, duke e goditur, ndërsa edhe kapiteni argjentinas ka reaguar.

Medel and Messi both sent off. My question is, why on earth has Messi been sent off!? He’s just stood his ground. Remember VAR is in this competition. Disgraceful. #CopaAmerica pic.twitter.com/vQemoGo2cA

— Lou (@louorns) July 6, 2019