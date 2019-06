Meghan Markle po ‘çmend’ internetin për këtë arsye (Foto)

Një urim i mëparshëm i Meghan Markle, që është bërë me shkrim dore, duket se po ‘çmend’ të gjithë internetin.

Dukesha e Sussex vizitoi Krishtlindjet e kaluara Brinsworth House në Twickenham dhe teksa bisedonte me banorët, i ndihmoi këta të fundit edhe në dekorimin e qendrës së kujdesit rezidencial me etiketa festive.

Urimi i saj drejtuar qendrës është shkruar pikërisht nëpër etiketa me një kaligrafi të përsosur, që ka tërhequr jo pak vëmendje. Por, sikurse ajo vetë është shprehur për “Esquire” në vitin 2013, është e kualifikuar në këtë drejtim pasi ka marrë leksione shkrimi në shkollën katolike.

Recognise that calligraphy, anyone? Meghan’s contribution to the artwork at Brinsworth House today: #Variety4Charity pic.twitter.com/BtxeG2wA1w

— Emily Nash (@emynash) December 18, 2018