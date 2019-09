Ju sugjerojme

Meghan Markle dhe babai i saj mesa duket nuk do gjejnë paqe. Pas konflikteve të bujshme, babai i dukeshës shpresonte që inati i saj të zbutej, por gjasat janë se ata nuk do të gjejnë paqe.



Sipas The Sun dukesha ka marrë vendimin e prerë që babai i saj të mos e takojë kurrë nipin e tij. Dukesha e Sussex ka treguar se 75-vjeçari Thomas Markle do të qëndrojë larg tyre për të mbrojtur veten, burrin dhe vogëlushin.

