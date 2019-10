Meme-ja virale/ Paloka zbulon arsyen e moshapjes se negociatave

Ju sugjerojme

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka publikuar një meme në lidhje me negociatat, e cila u bë virale në internet. Në një postim në Facebook, Paloka thekson se Europa kërkon qeveri dhe kryeministër serioz, e jo një lolo qe fsheh dështimin, krimin, drogën dhe korrupsionin me atlete e çitjane.

Ai akuzon kryeminsitrin Rama se po mban peng Shqipërinë, ndërkohë që sipas tij vendet e tjera po marrin miliona nga Bashkimi Europian.









Postimi

Europa e perqesh dhe refuzon lolon per deshtimet e tij, por koston e paguajne shqiptaret. Deshtoi per here te katert te hapte negociatat, sic ka deshtuar me ekonomine, me punesimin, me shendetesine, me legalizimet.

E vetmja fushe ku shkelqen eshte ajo e lolos se oborrit. Nderkohe qe vendet e tjera marrin miliona per projekte dhe investime dhe avancojne ne rrugen europiane, Shqiperia ka mbetur peng i lolos. Europa kerkon nje qeveri dhe kryeminister serioz e jo nje lolo qe fsheh deshtimin, krimin, drogen dhe korrupsionin me atlete e citjane.

Etiketa: Edi Paloka