“Meriton të stërvisë Bayern dhe Chelsea…”

“Nëse vijnë trokasin Bayern dhe Chelsea, sigurisht që ai nuk do t’i refuzonte. Janë mundësi që të vijnë njëherë në jetë”. Ai që flet është ish-futbollisti dhe trajneri i Utrecht, Willem van Hanegem, dhe i referohet të ardhmes së strategut të Ajax, Erick Ten Hag, që pasi ka eliminuar Real Madrid dhe Juventus duke ofruar futbollin më të bukur në planet.

Ten Hag, edhe pse ka kontratë me Ajax-in, në verë mund të largohet, pasi sirenat për të marrë një klub “big” do të ndizen së shpejti, sidomos nëse do të bënte mrekullinë për ta çuar klubin e Amsterdamit në finale.

