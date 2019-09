Merkel: Për Shqipërinë vendos parlamenti

Ju sugjerojme

Kancelarja Gjermane Angela Merkel, gjatë konferencës për shtyp me kryeministren e Serbisë, Ana Bërnabiç, deklaroi se Qeveria ka dhënë një rekomandim pozitiv për të dy vendet me specifikat e veta, si për Maqedoninë e Veriut ashtu dhe për Shqipërinë.

“Është Bundestagu ai që do të vendosë dhe besoj së shpejti do të kemi një vendim. Nuk mund të flas për vendet e tjera, pasi ato vendosin vetë, por së pari mund të them për pozicionin gjerman, i cili lidhet me Bundestagun gjerman.”.

Kancelarja Gjermane e bëri këtë deklaratë, pasi u pyet nga gazetarët lidhur me opinionin e Francës dhe Holandës, që janë dy vendet skeptike për zgjerimin e BE. Merkel zgjodhi të mos flasë për vendet e tjera, por tha se Gjermania ka dhënë vendim pozitiv me aspekte të ndryshme për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndonëse vendimi final i takon parlamentit më 26 shtator.

Etiketa: Angela Merkel