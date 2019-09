Merkel zbardh takimin me Ramën: Bundestagu do vendosë për negociatat

Ju sugjerojme

Zyra e Kancelares gjermane Angela Merkel, ka dalë në një njoftim për media, pas takimit me Kryeministrin Edi Rama. Në reagim shkruhet se bisedimet mes Merkel dhe Ramës u përqendruan në marrëdhëniet bilaterale, duke theksuar se Bundestagu gjerman do të vendosë nëse Angela Merkel do bjerë dakord për hapjen e negociatave me Shqipërinë në samitin e BE-së.

“Kancelarja Angela Merkel priti të premten kryeministrin shqiptar Edi Rama në Kancelarinë Federale. Bisedimet e saj u përqendruan në marrëdhëniet bilaterale, por edhe në çështjet e politikës evropiane dhe çështjet rajonale.

Rama u prit nga Merkel me nderime ushtarake. Në fund të shtatorit, Bundestag do të vendosë nëse Kancelarja Angela Merkel do bjerë dakord për hapjen e negociatave me Shqipërinë në samitin e BE-së në mesin e tetorit. Gjermania mbështeti pranimin e Shqipërisë në NATO në 2009, dhe mbështet pranimin e shtetit të Ballkanit në Bashkimin Evropian,”-shkruhet në faqen zyrtare.

Etiketa: Bundestagu do vendosë për negociatat