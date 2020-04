Merr propozim për fejesë/ Ja përgjigja e Era Rusit

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Këngëtarja Era Rusi, ka marrë një propozim për fejesë nga një fans i saj. Ai ka kontaktuar me Erën në rrjetet sociale. Këtë e ka bërë të ditur këngëtarja, në lidhjen me ‘Skype’ në emsionin ‘Ftesë në 5’.







“Sot më shkruajti dikush që kishte bërë gati të gjithë planin. Donte tmë njihte, do dilnim për kafe, do darkonim,do lidheshim, do më kërkonte dorën për fejesë dhe do martoheshim” tregoi Era.









Këngëtarja i ka dhënë një përgjigje negative duke i thënë se nuk e ka në plan të martohet.

Etiketa: Era Rusi