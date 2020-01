Merrnin 7 mijë € për ndërtimet pa leje në Durrës, gjykata liron 10 policë e zyrtarë

Ju sugjerojme

Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë për 20 zyrtarët e policët e arrestuar pak ditë më parë, për shpërdorim detyre.

10 prej tyre janë lënë të lirë, konkretisht: Sami Xhafa, Nikollë Marku, Besnik Domi, Astrit Nuri, Julian Kacadej, Marius Shahini, Dritan Koçi, Paulin Meta, Gjon Zefi dhe Qerim Doka, për të cilët Gjykata ka dhënë masën “detyrim paraqitje” dhe “pezullim detyre”.









Ata u arrestuan tre ditë më parë, pas një aksioni blic të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB), në bashkëpunim me Prokurorinë e Durrësit.

Ata u akuzua se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, por dhe me shtetas të tjerë, kanë konsumuar veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Ndërtim të paligjshëm, në bashkëpunim”.

20 zyrtarët e policët e arrestuar dhe masa e sigurisë:

Besnik Domi pezullim detyre, detyrim paraqitje

Sami Xhafa pezullim detyre, detyrim paraqitje

Marius Shahini detyrim paraqitje

Ermand Petova arrest me burg

Gjergj Gërco arrest me burg

Nikoll Marku pezullim detyre

Agim Osmani arrest me burg

Julian Kacadej pezullim detyre, detyrim paraqitje

Gani Dama

Haxhi Sherra arrest me burg

Ndriçim Shika arrest me burg

Adem Lika arrest me burg

Dritan Koçi detyrim paraqitje

Paulin Meta detyrim paraqitje

Alben Nika

Qerim Doka detyrim paraqitje

Gjon Zefi detyrim paraqitje

Dëshir Dakoli arrest me burg

Petrit Neziri arrest me burg

Astrit Nuri pezullim detyre