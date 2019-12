Mes shirash dhe rrufesh’ t’idhnume

Ju sugjerojme

Poezi nga Melita Vjerdha

MUR









Me themele te ngjeshuna me fryme

te hedhuna qe me ngjizje,

ngritun me doren e kohes..

I plasaritun nga termete stinesh,

mes shirash me lot,

mes rrufeve t’idhnume.

Si skenar vazhdoj me t’ndertue

me mundimin e andrrave,

me shtresen e ndjenjave,

me gdhendjen e fjaleve..

Me te pa te drejt ,

te forte e te pathyshem..

Me kap kupen e qiellit,

me u ndesh me kosoren e hanes

me provu stuhi yjesh,

e me u prek me butesi resh..

Shoh anash,

ka mure gjithandej

ndertum secili ne kohen e vet.

Zhurma pèrhumbet..

Du me pa si hidhet valle perjashta

..

2. Mall i heshtun

Kam nji mijë fjalë në zemër,

kur ndiej se malli m’i rrokullis

vargjet

e m’i pikon si mjaltë kujtimet n’shpirt.

Curril ndër lotë rrinë t’ varuna

mbresat e lana n’harresë,

andej ku zhuriten mendimet e lehta,

stinët e vjetra

fjalët e ambla

e soditjet e pastra.

Ndijimet e zbehta t’voglisë

kacafyten rrejshëm si n’mjegull me gëzimet, trishtimet , andrrat …

e ngeshëm

i hapin shteg rrugëtimit të shpirtit

për me gjallnue gjanat e vdekuna qëmoti.

E n’mall me i lakmue, tana ,

se heshtja s’ka zâ…

3. Nuk jemi të huej

Në trenin e jetës ,

na , udhëtarë t’zakonshëm

endemi , ngutemi

n’ vagona të ndryshëm

S’e ndalim hovin

nëpër qytete që rrjedhin

si lum çeliku.

Atje ku humbim kohën

në kërkim te vetes,

votrës, qoshkut

rehatisë…

E ata të presin përvujtshëm

në pikën e nisjes ….

Prej aty ku more me vete

hapin, fjalën, qeshjen e parë…

E prap nuk jemi të huej

në të njajtin udhëtim të zakonshëm.

Kemi me vete të njajtat pyetje…

të njajtat lodhje

të njajtat frika,

të njëjtin egoizëm …

Nuk jemi të huej

edhe kur mes turmash

shpallemi të humbun

Edhe nëse krejt i vetëm e do rrugën

S’ke me humbë kurr.

Por s’kanë me të gjetë askund,

prej askujt.

Pra, mos mbet i huej ….

4. Falma o jetë

në kalvarin tand

nji ndalesë.

Të zbres kryqin e mundimeve,

trashigu prej farës së mëkatit

Falma!

Të rilind nuhatjen e përtëritjes,

të thanat e të pathanat

që s’e asgjesojnë realitetin

e zanafillës së pasosun.

Ndalëm

në cakun e pendesës

e lutja të marrë trajtën tande.

Sillma fuqishëm si ringjallje shpresën.

Të rimarr hapat e ecjes

me kryqet e përbashkëta .

5. Rutinë enigmë

A ke pasë ndonjiherë

nji boshllek aq plot

sa edhe në skutat

ma të ngjeshuna me u gjetë ?

Vdekje dëshirash..

kujtime t’idhnueme

nevoja t’pashueme..

grumbuj vuejtjesh

gjurmë vesesh

shpërdorim pëshpëritjesh

mbeturina pasionesh…

Ashtu randuem prej boshllëkut,

me ngrysë ditën

me melankoli të shueme

ndër peizazhe ndodhish

që bâhen simbol.

E përfytyrimet me drejtue,

labirintet e brendshme të së nesërmes,

kur sotja si ngjet as të sotmes vetë.

6.Mik

Nji mik asht nji det.

Mes zhurit e cekinave t’kujtesës

rrinë të varuna mbresa

ndër hapsina t’pashkeluna.

Thellsinave kthjellohen

mendimet e turbullta.

Nji mik asht nji lum

i rrjedh vitet n’brigje kohnash

e i pushon në fushgropë

ditët që përtypin harresë

e s’bashku rigjejnë forcë

me ça përpara.

Nji mik asht diell

T’i hjedh rrezet si krahë t’purpurt

e midis ngrohtësisë

edhe ajri merr ngjyrën

e përqafjes së mendimeve.

Nji mik asht nji hyll

atëherë kur dhunohet dita për diell

e na dëshmitar të territ

me lindjen e tij

xixëllojat meken.

Nji mik asht muzikë,

ndez krojet e lotëve

e meloditë e shpirtit

e kur nuk ban zâ

kërkoj dikund rrotull

akordin e zanit.

Nji mik s’asht planet

as galaktikë

as destinacion

po mënyre rrugëtimi …

7. PUPËL

Endesh në delir të rrokesh me retë

përpëlitesh lajkatare

me trupin e lehte.

Valvitesh pingul, e shtrime

apo e drejtë,

lot nën rrezet e diellit.

me ngjyrën e zbehtë.

Ndër shekuj mbretnove

si pendë,kunorë a stoli

shkëputë nga flatrat

e shpendve në liri.

Tretesh me frymë

rropatesh si valë

ajo që di ma së miri

âsht të zbresësh ngadalë.

8.Qetesi..

Mbramja parakaloi muzgun,

u vesh me heshtjen që frymon

brymë andrrash.

Nata zbriti ,e zgjueme prej

kllapinash t’përlyeme me harresë.

Qielli i shkundi yjet

si endje kumb’lle n’pranverë

e hanës iu ndigjue frymëmarrja

tek u pasqyrue mbi ujnat

që i kishte zanë gjumi.

Pemët përqafuem me ajrin

përcjellin flladin erëkandshëm.

Brini i hanës me bishtin e qerpikut

stepojne prej tundimit..

Horizonti si Hyjni shtrihet

në shtratin e butë të stinës

së mbulueme me mantelin e qetësisë…

Ndërkohë ujqit dikund rrinë të zgjuem…

