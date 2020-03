Mesazhi viral që po frymëzon botën (Video)

Ju sugjerojme



Je i i frikësuar akoma? Ata thanë se ky mendim vret sistemin tuaj imunitar.





Sulmon mushkritë tuaja dhe e bën të vështirë frymëmarrjen, dhe përhapja e saj si zjarr i egër duke shkaktuar kërdinë.









Familja dhe miqtë tuaj do e marin atë nëse nuk e kanë akoma. Është tragjike, çmenduri. Shkencetarët thane se njerëzit e thyer në moshë do të sëmuren.

Ata thanë se kjo që po ndodh është dicka e re, por jo, kjo ka qenë rreth nesh për shekuj. Shikoni historinë, thjesht ka emër tjetër.

Ajo infekton, prej të rinjtë e tek të vjetrit, të pasur apo te varfër. Të gjithë janë të rrezikuar. Të mbyllur brenda në shtëpi, të nervozuar.

Vende të ndryshme deklarojnë të qëndrojnë në emergjencë. Dyqanet ushqimore janë boshatisur.

Askush nuk lutet në kishë. Bota po shkon për dreq. Nuk është çudi që dhe letrat e tualetit të mbarojnë.

Bursat e marketeve u rrëzuan. Mijëra të “pushuar”. Dezinfektuesit po shkojnë për miliona dollarë. Nuk dua të të stresoj, por laji duart vazhdimisht.

Kjo do t’iu mbrojë juve. Miq nuk po flas për koronavirusin. Ky është një virus më vdekjeprurës. Virusi F. Ti e ke parë atë.

Ai po përhapet çdo minutë si një epidemi. Jeton në çdo sipërfaqe, në vendet tuaja më të zakonshme.

Tek telekomanda e TV, celular. Mjekët kane thënë se ky në çdo kohë iu pushton mendjen. Shkrihet dhe shndërrohet në urrejtje. Do të jem i qartë.

Virusi F, zonja dhe zotërinj, është frikë por mos u frikësoni. Pavarësisht se çfarë keni në mëndjen tuaj, ose shikoni në TV. Ka një lajm të mirë pas kësaj situate.

Për të luftuar vetminë, njerëzit po performojnë koncerte në ballkone. Emiratet e Bashkuara Arabe dërguan ndihma në Iran. Japonia dhuroi furnizime për Kinën.

Të shkruar mbi to ishte nje poemë: Ne jemi nga një anë. Si çdo tragjedi do ta kalojmë dhe këtë. Mund ta shkaterrojmë, të përmirësojmë raportet me motrat dhe vëllezërit tanë.

Të fshijmë grindjet e pakuptimta, sepse ku është diçka e thënë mire dhe qartë, të gjithë ne në këtë botë kemi njëri tjetrin.

Qëndro i fortë. Le ti shuajmë mosmarrëveshjet dhe të hapim zemrat. Te forcojmë sistemin imunitar. Forconi mendjet, por lani dhe duart.

Ne ju tërheqim vëmendjet. Të jeni vigjilentë, jo të frikësuar sepse virusi është një pandemi e thjeshtë për tu transmetuar. Nëse ju keni simptomat, ne rekomandojmë të thërrasësh urgjencën ose një mikun tuaj.

Nëse po shikon TV, ndryshoje atë dreq kanali. Dezinfekto veten nëpërmjet të qeshurës dhe meditimit.

Ndoshta ky moment tragjik më në fund do të të zgjojë. Ajo çfarë ka rëndësi tani, është t’i thuash se je i shqetësuar për të. Po, tani. Thuaji që i çmon ata.

Me ata që nuk je në të njëjtën dhomë, telefonoji dhe thuaj që do të jesh aty, për ata. Së bashku do të ngrihemi lart.

Vaksina e vetme për këtë virus, dhe çdo virus tjetër është dashuria. Qëndro në shtëpi, i sigurt dhe mos përhap panik.

