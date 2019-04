Mesila Doda: Ushtria në Rinas nënkupton Gjendjen e Jashtëzakonshme

Ju sugjerojme

Sekretarja e Përgjithshme e PDIU-së, Mesila Doda në një deklaratë për mediat tha se me dërgimin e ushtrisë për të ruajtur Rinasin de facto është pranuar gjendja e jashtëzakonshme në vend. Ajo tha se qeveria e ka humbur luftën me krimin, dhe kjo u faktua me ngjarjen e Rinasit ku u cënua siguria kombëtare.

Deklarata e plotë

Sot Forcat e Armatosura te Republikes se Shqiperise kane marre ne kontroll Aeroportin e Rinasit. Kjo eshte realisht shpallje e gjendjes se jashtezakonshme dhe faktimi i supremacise se krimit ne vend. Kujtojme se levizja e ketyre forcave nuk mund te behet ne asnje rast pa nje vendim te Parlamentit te Shqiperise.

Vendimi i sotem tregon ate e kemi muaj qe e themi, se qeveria ka humbur luften me krimin sepse eshte vete nen thundren e tij dhe e lidhur me njemije fije me te dhe po sot ajo gjendet ne nje shkelje flagrante kushtetuese.

Shteti shqiptar sot eshte ne piken e tij me delikate, ne nje krize te thelle institucionale, ekonomike e sociale. Rruge tjeter perveç largimit te kauzes se kesaj gjendje qe eshte kryeministri i vendit, nuk ka. Shqiperia duhet te çlirohet njehere e mire nga krimi dhe korrupsioni qe po vret cdo grimce shprese e normaliteti ne vend.

